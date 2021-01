Els homes: un dels protagonistes dels tractaments de bellesa

Actualment, els homes són un dels protagonistes dels tractaments de bellesa i estètica. Anys enrere, les perruqueries i els salons de bellesa eren concorreguts principalment per dones, però, cada vegada més, els homes s’han animat a preocupar-se pel seu aspecte i cuidar-lo.

Segons dades de Uala, el lloc web i aplicació líder en el sud d’Europa dedicat al món de la bellesa i el benestar, els homes han augmentat les reserves en un 20% en els últims tres anys. Els tractaments més demandats són perruqueria, barberia, manicura i pedicura.

El boom de la cura de la bellesa masculina ha provocat un augment del 4% en el pressupost dels serveis més contractats en els últims tres anys. Aquestes xifres mostren una tendència a l’alça, és a dir, cada vegada són més els homes que comencen a cuidar la seva aparença.

Tendències actuals entre els homes

Les tendències canvien, i el que estava de moda fa un any ara està desactualitzat. Les barbes frondoses que es portaven fa mesos semblen haver estat reemplaçades per les patilles i la perilla. Aquesta tendència comença a aflorar, i revela la cura meticulosa i manual del borrissol facial.

La cura de la barba masculina és el segon tractament més sol·licitat, després dels talls de cabell. No obstant això, un home, de mitjana, va a la barberia dues vegades al mes i tan sols una a la perruqueria. La depilació referent a l’esquena, les espatlles, les axil·les i les celles completen la llista dels tractaments més demandats.

A causa de la major demanda de serveis, també ha augmentat el temps dels homes dedicat a cada servei. Depilar l’esquena i les espatlles és el procés que requereix més temps, al voltant de 25 o 30 minuts. Aquest temps és molt similar al destinat a un tall de cabell, que és d’uns 30 minuts.

Les manicures i pedicures també són per als homes

Els serveis de bellesa i estètica que abans eren sol·licitats per dones s’estan fent pas entre els homes: en comparació amb l’any passat, les reserves per a manicura masculina han augmentat en un 13%. Per part seva, la pedicura ha incrementat en un 21% respecte a l’any passat.

El massatge relaxant per a parelles s’ha convertit en una opció de regal cada vegada més popular entre els homes. Aquest servei ha augmentat un 35% en les reserves a través de vals o targetes regal, sobretot durant el període nadalenc, ja que aquesta no és una tendència repetida durant l’any.

Per bellezactiva.com