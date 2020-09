Els grups de natació de la FAN preparen la temporada

Un total 24 nedadors han estat treballant en dos grups ben diferenciats de l’1 al 7 de setembre en el que han estat les estades inicials de la temporada.

Un total de 12 nedadors, que formaven el grup d’alevins i infantils de primer any han estat treballant de l’1 al 4 de setembre a la piscina del Centre Esportiu d’Ordino sota la coordinació de l’entrenador de la FAN, Hocine Haciane. Els integrants que formen el grup de seguiment de la FAN han combinat el treball físic, el trekking per muntanya i els entrenaments a la piscina.

Aquest grup l’han format: Erin Baño, Berta Clotet, Biel Cuen, Tresa Vergés, Jan Laya, Laia Montraveta, Aritz Moreno, Carlota Pignon, Mariona Rayo, Judit Ruiz, Arnau Segarra i Max Suarez. Tots els integrants són nascuts/es entre el 2007 i el 2008.

Un altre grup format per nou nedadors han estat concentrats al Pas de la Casa, de l’1 al 7 de setembre en el que és el grup de l’Equip Nacional de Natació d’Andorra (ENNA). Aquest grup, on no hi eren ni Nàdia Tudó (a Alemanya) ni Bernat ni Tomàs Lomero (a Lleida) ha estat dirigit pel director tècnic de la FAN, Xavier Torrallardona i han estat combinant treball físic, trekking, visionats de vídeo i entrenaments en piscina.

Aquest grup l’han format: Aleix Ferriz, Marc Monteiro, Yann Lecoq, Sergi Villarreal, Joan Clotet, Gerard Loor, Kevin Teixeira, Aitana Mauriz, Laura Santañes, Aina Soldevila, Aina Ortega i Patrick Pelegrina.