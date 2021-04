Els gira-sols gegants són aquells que tenen una grandària considerablement superior a la mitjana. Aquestes plantes són de creixement ràpid i, en general, generen més llavors que els gira-sols coneguts com a nans. Entre ells podem trobar varietats com el gira-sol Russian Giant o “gira-sol rus gegant”, El gira-sol Moon Walker, anomenat comunament gira-sol astronauta, El gira-sol Pastiche o gira-sol multicolor o el gira-sol Velvet Queen o “gira-sol de vellut”.

Si has decidit conrear gira-sols, has de saber que necessiten uns terres arenosos i un substrat ric en matèria orgànica, encara que és cert que aquestes plantes tenen una gran capacitat d’adaptació en sòls pobres o àcids.

Els gira-sols necessiten unes certes condicions climàtiques. Perquè es desenvolupin, floreixin i madurin els seus fruits han d’estar exposats a temperatures elevades d’entre 20° i 25°C.

A l’hora de regar-lo, com altres plantes, no hem de fer-ho en excés i que s’entolli el substrat. El gira-sol aprofita l’aigua de forma molt eficient, en condicions d’escassetat, però és millor que no els falti mai, ja que això provocarà que els seus fruits no prosperin bé. Regant el gira-sol de manera correcta, potenciarem el seu creixement.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracionyjardines.com