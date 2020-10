Els germans Lomero aconsegueixen diverses MMP a la Copa Catalana de clubs de natació

La segona jornada de la Copa Catalana de cubs de natació, on han participat els clubs que militen a segona i tercera divisió, ha tingut lloc aquest diumenge. En aquesta jornada també hi ha hagut representació andorrana, a la segona divisió de Bernat i Tomàs Lomero que han nedat amb el CN Lleida.

Igual que va succeir dissabte, la competició s’ha disputat en jornada de matí i de tarda, amb mesures de seguretat cosa que fins i tot “angoixava” als nedadors/es que no estan acostumats als estrictes protocols que ha establert la Federació Catalana de Natació per realitzar la competició. Tot i això, a la jornada del matí Bernat Lomero ha realitzat una Millor Marca Personal (MMP) en els 100 papallona aturant el crono en un 56,90 a poc menys d’un segon del rècord d’Andorra que té Hocine Haciane amb 55,99. El propi Bernat també ha fet una MMP a la primera posta del relleu 4×200 amb un temps d’1:56,49. A la mateixa prova, en Tomàs ha aturat el crono en un destacat 1:54,57 però no és un temps oficial al només contar la primera posta, quan es fan relleus. El rècord d’Andorra el continua tenint Hocine Haciane amb 1:53,61.

A la mateixa jornada del matí, Tomàs Lomero ha participat en les proves d’eliminació que consisteixen a nedar 50m lliures i cada cop es van eliminant dos. En Tomàs ha guanyat la prova amb els següents temps: 1/8: 24,46; 1/4: 24,35; Semis: 25,12 i Final: 24,92. La seva MMP és de 23,65 que és l’actual rècord d’Andorra en piscina de 25m.

Pel que fa a la jornada de tarda, només Tomàs Lomero ha participat en proves individuals. Ha fet MMP en els 100 esquena amb un temps de 59,96 quan el rècord d’Andorra segueix en possessió de Patrick Pelegrina amb un 59,44. També ha participat en la prova dels 100 estils, aturant el crono en un 1:02,42. En aquesta prova el rècord el continua tenint Patrick Pelegrina amb un temps de 58,91.

Tant en Bernat com en Tomàs han participat en els relleus. 4×100 ll.- 2a posta. Tomàs: 52,18 i la 3a posta. Bernat: 51,41.

En els 4×100 estils mixte, en Bernat ha fet 55,55 en posta de papallona.