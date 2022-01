El PS proposa invertir 45 milions en habitatge de titularitat pública en els propers 4 anys

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat aquest dilluns les esmenes al Projecte de Llei de Pressupost per al 2022 en una roda de premsa que han efectuat el president, Pere López, i la consellera general Susanna Vela. El grup socialdemòcrata ha entrat un total de 15 esmenes on els eixos principals estan relacionats amb l’habitatge, la cultura i la Salut Mental.

En aquest sentit, López ha explicat les mesures proposades en habitatge, on els socialdemòcrates aposten una inversió de 45 milions d’euros per a edificis de titularitat pública a preu assequible en els propers 4 anys, dels quals 33,7 provindrien d’altres partides pressupostàries com, per exemple, la del recinte multifuncional, i 11,3 milions es recaptarien de l’impost dels habitatges buits que hi ha al país. Això permetria construir uns 400 habitatges de titularitat pública a preu assequible i podria suposar una baixada del preu dels lloguers d’entre el 5% i el 10%.

La consellera general Susanna Vela ha destacat altres esmenes de rellevància com la importància de canviar la ubicació prevista per a l’Arxiu Nacional d’Andorra, que actualment es projectaria a l’antic Hotel Rosaleda, per Ràdio Andorra. La preocupació dels socialdemòcrates és que l’actual ministeri de Cultura està situat just al costat del riu, una condició que no la fa gens adequada per a ubicar-hi aquest equipament amb documents tan delicats, i aprofitar així la inversió que s’ha destinat a la rehabilitació i desamiantatge de Ràdio Andorra.

Així mateix, Vela ha subratllat que en matèria de Salut Mental, un problema que s’ha agreujat notablement amb la pandèmia de la Covid-19, la proposta socialdemòcrata és invertir 150.000 euros en la creació d’un centre de Salut Mental adequat a les necessitats dels seus pacients.