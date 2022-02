Els comuns portaran el Govern a la Batllia per les transferències del 2017

És una de les decisions que s’ha pres durant la darrera reunió de cònsols. Ja va quedar clar que això passaria amb la darrera resposta de l’executiu a les peticions dels comuns, que ara tenen 15 dies per presentar la demanda.

El Govern interpreta que va fer les transferències aquell any correctament però els comuns consideren que no. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha manifestat que reprenen “el que havien dit les corporacions anteriors amb membres del mateix partit polític que hi ha al Govern”. Per tant, afegeix, “és un seguiment lògic del que es demanava abans i del que s’ha demanat des del primer dia d’aquests equips comunals”.