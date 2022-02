Andorra Telecom distribueix l’última edició de la Guia de Telèfons en paper

Andorra Telecom publica la darrera edició de la Guia de Telèfons d’Andorra que començarà a distribuir-se en els pròxims dies. A partir d’ara, tota la informació de les empreses del país es trobarà actualitzada al nou directori digital paginesgrogues.ad.

La Guia de Telèfons era un directori d’empreses en format paper, la seva edició era anual i es tractava d’un producte de publicitat tradicional. Aquest producte ha anat quedant obsolet els darrers anys i per aquest motiu s’ha optat per la seva evolució i digitalització. Els motius que han fet repensar aquest servei han estat, el canvi d’hàbits en la manera de buscar la informació, el fet que la publicitat digital i el consum en línia va a l’alça i, sobretot, pel fet de voler ajudar als autònoms i a les empreses a tenir presència digital. Per tots aquests motius ens hem adaptat i s’ha evolucionat la guia en paper cap a un nou directori digital amb una imatge actual i un cercador predictiu, on les empreses podran escollir com i quan volen anunciar-se.

Aquest primer any de paginesgrogues.ad, s’ha migrat tots els anuncis i la informació de la guia en paper al món digital. Durant un any s’ofereix presència gratuïta pels clients de la darrera edició en paper. Durant l’any, els anunciants podran escollir altres opcions per continuar tenint presència en el món digital.

Un dels altres arguments per fer l’adaptació i transformació de la Guia de Telèfons a paginesgrogues.ad ha estat per coherència en els Objectius del Desenvolupament Sostenible, i concretament el que fa referència a garantir modalitats de consum i producció sostenibles.