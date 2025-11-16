Canvi climàtic: els colors de la tardor s’estan retardant 2,1 dies per decenni, a Catalunya, segons un estudi

Segons una analítica recent del Servei Meteorològic de Catalunya, les fulles del faig (Fagus sylvatica), una de les espècies que proporciona els colors típics de la tardor, estan madurant entre 2 i 4 dies més tard cada decenni. Concretament, s’ha estudiat aquest canvi en la fageda de la Roca de Tiraval (Bagà) on la tendència apunta +4,1 dies per decenni i a Castellterçol +3,0 dies, i pel que fa a la fenofase de l’arbre on el 50% de les fulles estan grogues o rogenques.
Les dades es basen en més de 2.000 observacions i un marc temporal de 13 anys en els indrets esmentats. Per a tota Catalunya la dada mitjana és de 2,1 dies per decenni. “Estem mesurant també l’evolució de les fagedes al Montseny i a d’altres zones de Catalunya, però encara és aviat per a treure conclusions, perquè només tenim 6 anys d’observacions i es consideren sèries massa curtes”, explica Jordi Cunillera, cap de l’equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Les dades han estat preses per la Xarxa Fenològica de Catalunya, la Fenocat, que coordina el Servei Meteorològic de Catalunya fa més de 10 anys i compta amb 80 observadors i observadores que monitoren flora i fauna del país. Per exemple, “es fa seguiment de la floració d’algunes espècies vegetals, la maduració dels fruits, la caiguda de les fulles, el període de vol de papallones o la migració dels ocells”, comenta Xavier De Yzaguirre, tècnic del Meteocat i coordinador de la xarxa.
En total, la Fenocat ja recull més d’un milió i mig d’observacions, de les quals 15.201 són de faig per al període 2013-2025. Pel que fa a les zones de seguiment, es monitora el faig a les comarques del Vallès Oriental, Berguedà, Val d’Aran, Osona i Ripollès i això “permet avaluar com aquests arbres estan canviant el seu ritme de vida en funció de les noves condicions meteorològiques i climàtiques”, apunta De Yzaguirre.