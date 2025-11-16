El Casal Cívic de la Seu dona a conèixer cursos per a impulsar la formació del poble gitano

El Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell ha donat a conèixer l’oferta de cursos que la Generalitat de Catalunya impulsa, actualment, per a millorar la formació i les sortides laborals del poble gitano. I és que la Direcció General d’Acció Comunitària i Innovació Social (DGACIS) ofereix un programa de cursos pensat per a augmentar la quantitat de persones d’aquesta comunitat que disposen d’estudis superiors o secundaris.
Una d’aquestes línies és el curs per a poder accedir a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. S’adreça a estudiants que no han superat les PAU o proves equivalents i que no tinguin cap títol superior de formació professional o titulació universitària. Els participants poden fer el curs en línia, en contacte amb professorat expert de cada matèria.
En la mateixa línia, es fa un curs per a preparar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, per a majors de 19 anys. Com a l’anterior supòsit, és per a joves que no tenen cap títol d’aquest perfil ni tampoc cap títol universitari. La formació és totalment en línia, en horari de tarda i fins al mes de maig, amb sessions en directe i accés lliure als materials.
Finalment, la DGACIS també impulsa el curs per a obtenir el títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a majors de 18 anys. També es fa per internet, mitjançant l’aplicació Zoom que permet seguir les classes des de casa i en directe, en horari de tarda. Es disposa d’una aula virtual que permet accedir a tot el contingut del curs on i quan es vulgui.
Tots tres cursos s’adrecen específicament a la població romaní. A la Seu, se’n pot demanar més informació a través del Casal Cívic, situat al carrer de Garriga i Massó, o bé trucant al telèfon 973 36 15 45. També es pot trobar al web www.romaconnecta.cat.