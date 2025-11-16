Andorra, present a la 30a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP 30)

Fins al 21 de novembre se celebra al Brasil la 30a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP 30). L’esdeveniment reuneix a representants de governs, institucions internacionals i experts en política climàtica. L’objectiu principal es revisar l’acompliment dels compromisos adoptats en l’Acord de París (2015).
S’ha de destacar que el Principat d’Andorra, el passat mes de juny, va ser el primer país del món a completar oficialment el primer cicle de revisió de l’ONU en les contribucions nacionals per a continuar treballant en l’àmbit del canvi climàtic. Aquest reconeixement es va basar en la revisió feta pels experts designats per l’ONU i els països de l’Acord de l’Informe Biennal de Transparència. L’informe esmentat recollia informació sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle nacionals.
Així que, Andorra, participa en l’esmentada Cimera COP 30, a la qual ha assistit el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, acompanyat de membres del seu equip. Els objectius principals de la COP 30, són limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 ºC, així com la col·laboració amb altres estats per a avançar en les polítiques de sostenibilitat i la reducció progressiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A part del finançament per a la transició energètica, sobretot per als països que són més vulnerables.
Les Conferències de l’ONU sobre el clima es van iniciar quasi a continuació de la Cimera de Rio l’any 1992. Un dels resultats més destacats d’aquest procés va ser la posada en marxa del Protocol de Kyoto (1997) i l’Acord de Paris (2015).
L’Acord de París, va obligar als països a actualitzar les emissions cada cinc anys i, ara, la COP 30 implica gravar les emissions de CO2 per a reduir-les, i finançar la transició ecològica, encara que l’absència dels EUA i la Xina, així com l’Índia, fan molt difícil de complir els objectius de l’ONU ja que ells produeixen el 45% de les emissions.
Tanmateix s’ha de destacar que és la primera vegada que la cita inclou a la taula oficial de negociacions el debat sobre “la integritat de la informació”. Així que la presidència brasilera va anunciar que aquest ítem entra a l’anomenada Agenda d’Acció. Recordant que va ser l’any 2021, durant la Cimera de Gasglow (COP 26), que diverses entitats van denunciar que els negacionistes del canvi climàtic frenaven l’acció global.
Per a avançar en la recerca global de solucions ara també s’ha de tractar “la integritat de les informacions sobre el canvi climàtic”. Perquè, segons va apuntar “The Guardian”, s’ha demostrat que hi ha petroleres que financen grups d’extrema dreta, els quals es dediquen a difondre noticies falses sobre el canvi climàtic.
El tractat sobre la “Integritat de la Informació” es va debatre els dies 12 i 13 de novembre i va rebre el suport de governs i organitzacions internacionals i, entre d’altres, va rebre el suport del president Pedro Sánchez, com a representant d’Espanya.
Per part d’Andorra, (com ja hem dit abans), encapçala la delegació, el secretari de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. Per altra banda, també cal destacar l’activa presència del copríncep francès, Emmanuel Macron, que va significar una gran aportació per al futur ecològic d’Europa, principalment, i amb el suport de les Nacions Unides i de la UNESCO i, ara, amb aquesta nova aportació del Govern brasiler a l’Amazònia.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).