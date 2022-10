Els Castellers d’Andorra, en l’exhibició de colles internacionals en el marc del Concurs de Tarragona

Aquest cap de setmana se celebra el Concurs Bianual de Castells de Tarragona. Avui dissabte actuen les 17 colles que, per les seves darreres actuacions, no han obtingut el passi per a la gran diada de demà diumenge, el que molts anomenen el “mundial dels castells”. Demà diumenge competiran les 12 colles més en forma del panorama casteller.

Com és habitual els darrers anys, Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls són les més ben posicionades per a adjudicar-se el concurs. També, però, no es pot ignorar la qualitat de la Jove de Tarragona. L’actual campiona del certamen és la Vella de Valls. D’altra banda, cal recordar que la pandèmia va obligar a suspendre la darrera cita a la Tàrraco Arena Plaça.

A banda del concurs de dissabte i el de diumenge, en paral·lel, i dins dels actes emmarcats en el Concurs de Castells, aquest dissabte, a la plaça de la Font de Tarragona han aixecat castells de 6 pisos algunes de les colles de fora de Catalunya. Una d’elles ha estat els Castellers d’Andorra, sent l’agrupació que ha completat totes les construccions que portava en cartera a la primera. Així, els andorrans han descarregat el 3 de 6, el 4 de 6 amb el pilar al mig i el 4 de 6.

Les altres colles que actuaven al costat dels Castellers d’Andorra han estat els Castellers de Madrid, Castellers de Londres, Xiquets de Copenhaguen i els Castellers de París. També han mostrat les seves “figures” els Govindes de l’Índia. Ells no fan pròpiament castells com els que estan establers en el món casteller. No obstant, sí que alcen construccions amb molta gent que hi participa i assoleixen altures importants.