Novena edició de la Bicianciana, aquest diumenge, a Coll de Nargó

Coll de Nargó viurà aquest diumenge, dia 2 d’octubre, a partir de les 9 del matí, la novena edició de la Bicianciana, una cursa retro que homenatja el ciclisme de dècades enrere. Els participants es trobaran amb les seves bicicletes clàssiques per fer una ruta per l’entorn de la població.

En una entrevista a RàdioSeu, el coorganitzador de la Bicianciana, Albert Aubert, ha recordat que enguany se celebren ja deu anys de la creació de la prova no competitiva, tot i que ara és la novena edició perquè la del 2020 no es va poder fer a causa de la pandèmia.

Ell mateix explica que l’objectiu que tenien era “fer alguna cosa amb les bicicletes que molta gent té guardades al garatge, aparcades i plenes de pols, i donar-les-hi una nova vida”. Amb els anys, han constatat que “és una proposta que enganxa la gent, perquè tothom té la bici del pare, del padrí o d’algun familiar guardada a casa, i aquesta és la manera de tornar-la a posar en marxa” per a “rememorar els temps passats del ciclisme”.

Aquestes bicicletes tenen força diferències amb les actuals i la més evident és el que el canvi està situat al quadre, just a sota del manillar. També tenen menys pinyons, però els plats tenen més dents, per la qual cosa costa més agafar cadència. Un altre tret característic és que el peu va a dins el pedal, tot i que hi ha aficionats que prefereixen no portar aquesta mena de pedal, per a tenir així més llibertat a l’hora de posar el peu a terra.

Enguany, la ruta començarà en direcció a Organyà, per la carretera C-14, i més endavant els participants pujaran pel coll de Montanissell, on pararan a fer un esmorzar de forquilla “com els d’abans”. Tot seguit faran un tram de terra fins a la carretera L-511 per a fer el coll de Bóixols, des d’on baixaran novament fins a Coll de Nargó.

L’interès per les trobades de bicis clàssiques ha crescut al llarg d’aquests anys al territori, tal com ho demostra el recent èxit de la Portal Attack de Berga, que en només tres anys ha adquirit un gran ressò pel el seu recorregut per eliminatòries en ple barri vell de la ciutat.