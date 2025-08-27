La Vuelta és a poques hores d’arribar a Andorra

La sisena etapa de La Vuelta entrarà dijous al Principat d’Andorra cap a dos quarts de cinc de la tarda, però el tancament de carreteres serà a partir de les tres. Divendres, la sortida de la setena etapa des de l’avinguda Tarragona tallarà el trànsit des de les dotze i fins a la una del migdia. Unes 350 persones entre Policia, agents de Circulació i voluntaris faran tasques de vigilància i de control i gestió dels aficionats durant el pas de La Vuelta. En aquest dispositiu també hi tindrà un paper essencial Protecció Civil.
El port de la Comella serà un dels dos ports que tindrà l’etapa del dijous. Des de ja fa alguns dies, operaris del COEX treballen en la neteja i manteniment de bona part de les rases perquè la carretera estigui neta per a quan passin els ciclistes, garantint així la seguretat.