L’Autoritat Financera ha informat que qualsevol client d’un banc o entitat financera haurà de ser informat, com a mínim, amb dos mesos d’antelació en cas que se li apugi una tarifa.

Així ho ha recalcat a través d’un comunicat. Ha afegit que aquesta advertència s’ha de fer en cas que se li comenci a cobrar per un servei que abans no se li abonava i per un al qual accedeixi el client.

L’Autoritat Financera ha dut a terme aquest advertiment per millorar la informació que reben els usuaris.