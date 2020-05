El Sant Hospital recupera la primera planta per a malalts sense COVID-19

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha recuperat la primera planta per a malalts sense COVID-19. Des d’ara, els possibles nous ingressos que hi hagi de persones encomanades de coronavirus es derivaran a la segona planta, que ha estat condicionada per a aquesta finalitat tot aprofitant l’absència de nous ingressos amb aquesta malaltia els darrers dies. L’objectiu és que en tot moment aquests pacients estiguin totalment aïllats de la resta per evitar contagis dins el complex sanitari.

Paral·lelament, aquests propers dies els llits de pacients crítics s’ubicaran fora de la zona quirúrgica, tot recobrant així la sala de parts i un quiròfan. Pel que fa a la gent gran que ha estat traslladada al Seminari Conciliar (condicionat per acollir-los), de moment romandran en aquest edifici per motius de seguretat. Precisament aquesta setmana la residència de l’FSH ha rebut nous llits articulats cedits pel Departament de Salut, que s’han instal·lat directament al seminari.

Reorganització dels hospitals i els CAP

El president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha informat que el centre mèdic urgellenc seguirà disposant “en tot moment” dels llits de crítics i, alhora, de capacitat de llits per “rebre un flux important de malalts COVID”, en cas que hi hagués un rebrot de la pandèmia. Fàbrega subratlla que esperen que “no calgui”, però que si malauradament això passés estan preparats per afrontar-ho.

De fet, el també alcalde de la Seu indica que, tot i l’evolució relativament positiva, ara és “un moment delicat per als hospitals i per als CAP”, perquè han de mantenir igualment els plans de contingència contra el coronavirus i, paral·lelament, han de començar a reprogramar visites i operacions. Tot plegat, mantenint dos circuits diferenciats: un per a la COVID-19 i l’altre per a la resta de malalties.

Cinc nous contagis a l’Alt Pirineu i Aran

El Sant Hospital es manté per quart dia consecutiu sense cap ingressat per coronavirus ni cap cas pendent de resultat. És el segon centre de tot Catalunya, després de l’Hospital de Cerdanya, que ha aconseguit reduir a zero aquest apartat. Tot i això, a l’àrea del CAP de la Seu es manté en més de dos centenars (a data d’avui, 210) el nombre de persones aïllades, i d’aquestes 31 són positius confirmats. La resta són sospitosos (98) o bé contactes directes (81). Del total de veïns i veïnes que han estat aïllats des de l’inici de la pandèmia, 144 han rebut l’alta després de superar la quarantena.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, aquest dimecres hi ha hagut un repunt de contagis, amb 5 nous positius confirmats que eleven la xifra total a 356. També segueix augmentant el nombre de casos sospitosos, amb 61 de nous les darreres hores i un total de 1.213 des de l’inici de la pandèmia. Tanmateix, un dia més, no hi ha hagut cap nova víctima mortal. El nombre total d’altes hospitalàries es manté en 168.

De 10 a 12 i de 19 a 20, només sortides de gent gran

Precisament aquest dimecres i, arran d’aquestes dades, el Govern ha proposat que la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran sigui de les tres primeres de Catalunya (juntament amb les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona) a passar a la Fase 1 de la desescalada. Precisament pel fet que això permetrà reprendre més activitats socials, Jordi Fàbrega ha demanat “no relaxar-se i seguir amb les mesures de distanciament social”, com també que la població de la Seu i del Pirineu recordi que, tot i les noves autoritzacions, “seguim confinats” i cal sortir el mínim imprescindible, i sempre amb mascareta.

El personal sanitari també recorda que, ara per ara, les franges horàries que van de les 10.00 a les 12.00 i de les 19.00 a les 20.00 hores són “només” per a la gent gran, i que per tant la resta de la població no ha de sortir de casa a aquelles hores, tenint en compte que els padrins i padrines tenen més risc de complicacions o mort en cas de ser víctima d’un contagi.

Al conjunt de Catalunya, fins aquest dimecres han mort per la pandèmia 10.831 persones (entre positius confirmats i defuncions amb sospites de contagi). Hi ha hagut 46 noves víctimes les darreres vint-i-quatre hores. El nombre de contagis a tot el país ja supera els 217.000, entre els diagnosticats (prop de 60.000) i els sospitosos (més de 157.000).