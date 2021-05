Els Balança us podeu enamorar del 17 al 23 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La passió pot desbordar-se aquesta setmana i provocar esclats d’amor, però també alguns arravataments descontrolats que et fan dir coses que no penses. Cuida les formes. En el treball gaudiràs comprovant que quan la vida t’ofereix oportunitats tot encaixa.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Els teus encants i el teu poder de seducció continuen causant estralls, conquistaràs a la persona que t’agrada més, però al final l’amor triarà qui més et convé. En el treball un canvi t’anirà bé, sol·licita’l, sigues menys conservador/a i no frenis la teva expansió.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Un principi de setmana prometedor, disposes de les millors armes perquè el joc de la seducció acabi en romanç. Vigila amb els que ja estan aparellats! Una sorpresa en l’àmbit de les finances t’alegrarà la setmana i et solucionarà despeses imprevistes.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Passar més hores amb la teva família pot ser l’objectiu, però que el teu desig no acabi en discussió en no posar-te d’acord en l’elecció de les vostres activitats. Pots tenir un cop de sort i obtenir un contracte avantatjós, és un bon moment per a prosperar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Les teves idees i les dels teus amics i familiars poden estar enfrontades. No és qüestió de qui té raó, sinó de no arribar al conflicte per a demostrar al domini de la situació. Ves amb compte amb el que firmis aquesta setmana perquè, probablement, no et convindrà.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Una persona que t’estima més del que imagines cedirà en un assumpte que per a tu és definitiu. Però pensa que res és tan important com la complicitat d’un amic que no desitja perdre el teu afecte, reflexiona. Un problema econòmic serà l’arrel d’un enfrontament amb un company de treball.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Busca un equilibri entre el que desitges i el que pots realment aconseguir. Sigues realista; aquests dies tens l’oportunitat d’enamorar-te. Setmana d’intenses activitats professionals. Et sentiràs satisfet amb el que fas. És hora de posar llum en les tenebres de la teva vida.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Pots trobar mil i un motius per a estar enamorat de la vida, de les persones que t’estimen, de les circumstàncies que et permeten una etapa floreixent. Hauràs de prendre una decisió respecte a un projecte professional. Atreveix-te, no dubtis, triomfaràs.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Pots evitar un conflicte si, en comptes d’atacar, tractes de comprendre el perquè d’una situació tibant que afecta la teva vida personal. Posa’t en el lloc de l’altra persona, sigues més tolerant. Fes dues llistes, el que has de fer i el que desitges, la del plaer o la del deure, i medita-les.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Un afecte del passat pot ressorgir en la teva vida i plantejar-te un dilema tret que ho tinguis tot molt clar respecte a les teves relacions sentimentals i el que desitges viure. En el treball pren la decisió en equip, no en solitari, pots cometre un error i guanyar-te una enemistat.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Un amic podria mirar de donar-te un consell que concerneix a la teva situació sentimental, escolta’l perquè pot ser-te d’ajuda. Ho veuràs tot més clar. Una bona proposta no només és aquella que compleix amb les expectatives econòmiques. També has de pensar en la qualitat del treball.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si pretens canviar d’actitud o d’aparença per a agradar més a la teva parella, és que no has entès el que és de debò l’amor. Has de fer les coses per i per a tu, no per por de perdre la relació. Arreglaràs un problema laboral, el diàleg serà la clau.