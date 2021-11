Els avantatges de les bicicletes elèctriques

Les E-bikes són bicicletes elèctriques que bàsicament el que fan és augmentar la potència del pedaleig.

Els avantatges o beneficis d’una bici elèctrica són notoris. Gràcies a elles, podràs rodar durant més temps, així com pujar i baixar més vegades per camins més pronunciats exercint menys força, havent-hi bicis en les quals aquest motor s’activa per si sol amb el simple pedaleig i en unes altres on l’assistència s’activa només quan l’usuari ho desitja.

Existeixen tres tipus de motor, depenent d’en quina zona està situat: el motor davanter, el motor posterior i el central, sent el més habitual aquest últim perquè proporciona un pedaleig molt més natural.

En el moment de comprar una bicicleta elèctrica el més important és saber quin ús se li donarà; si per a desplaçar-te diàriament al treball, per a fer esport sovint o per a passejar de tant en tant.

A penes es nota diferència entre una bici normal i una elèctrica a excepció d’una major facilitat en les pujades, quedant tota la resta (inclinació, conducció, pedaleig, etc.de forma molt similar).

Les dues peces més importants en una bici elèctrica i que marquen la gran diferència són el motor i la bateria. Amb la majoria de bateries s’aconsegueix uns 50 o 60 km d’autonomia, però cal tenir en compte, que quantes més pujades ascendim, l’autonomia es va reduint notablement.

Quant a la suspensió, el debat se centra en si són millors les bicicletes rígides o les de doble suspensió i la resposta és que depèn del que valorem més. Les de doble suspensió ens donarà una major estabilitat i una millor adaptació al terreny, sobretot en les baixades, alhora que són més còmodes en general. Per contra, són més cares i més lentes en terrenys plans.

En resum podríem dir que si el que freqüentarem són camins molt tècnics i de major recorregut, el millor serà optar per bicicletes de doble suspensió, mentre que si el que volem són trajectes més curts i majoritàriament de pista o si circularem simplement per la ciutat, la rígida ens donarà major velocitat i un preu bastant més assequible.