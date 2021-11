Sempre ens ha impressionat quan veiem caure una construcció. Normalment són demolicions controlades on s’hi fa un important treball per a que els explosius facin caure l’edifici d’una determinada manera.

En el darrer dels vídeos d’aquest recull però no s’utilitzen explosius. la destresa del conductor de l’excavadora fa caure una xemeneia, amb un alt risc per a la persona que hi ha a dins.