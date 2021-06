Els aparadors i rètols de comerços s’hauran d’apagar màxim a la una de la matinada

El secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha presentat el nou reglament de qualitat lumínica i d’eficiència energètica de l’enllumenat exterior. El text permet minimitzar l’impacte de la contaminació lumínica i, per tant, millorar la qualitat de vida de les persones, especialment per assegurar el descans nocturn, així com protegir els éssers vius, atès que els organismes poden patir canvis fisiològics associats als cicles de llum/foscor.

D’aquesta manera, el reglament també promou la reducció del consum energètic i, per tant, la mitigació de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, així com la millora de l’eficiència lumínica. “És la primera vegada que regulem aquest aspecte al país”, ha ressaltat Rossell. De fet, el secretari d’Estat ha explicat que el reglament es despenja de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, dóna compliment a l’acord adoptat per unanimitat del Consell General del reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica i a l’Estratègia Nacional del Paisatge.

Rossell ha informat que la nova normativa aplica a totes les instal·lacions d’il·luminació, tant de titularitat pública com privada, i només en queden excloses aquelles destinades a la seguretat en general i particularment de senyalització viària, de seguretat per a altres infraestructures de transport, de seguretat en obres, de seguretat en el treball i dels cossos de seguretat.

Rètols i aparadors encesos, màxim, fins a la una de la matinada

Entrant al detall del text, es defineixen criteris d’estalvi, d’eficiència i prevenció, com ara la prohibició d’il·luminar directament els cursos d’aigua, les masses d’aigua, llacs i estanys. També s’estableixen elements per adequar la quantitat de llum a les necessitats de l’activitat que es vol dur a terme i dirigir la llum a les àrees que es volen il·luminar i es recomana la instal·lació de dispositius de detectors de presència.

Així, es limita com a màxim fins a la una de la matinada l’encesa d’aparadors comercials, rètols, panells publicitaris, panells LED i les infraestructures monumentals o simbòliques. Les activitats comercials que estan en servei poden mantenir la il·luminació exterior oberta. En el cas dels esdeveniments nocturns i/o esportius la il·luminació es podrà encendre com a màxim dues hores abans de l’acte i fins una hora després de la finalització d’aquest. Les pistes d’esquí es podran il·luminar, com a màxim, fins a les deu de la nit. Per últim, quan a l’enllumenat de carrers, camins i carreteres, així com de parc i jardins i aparcaments seran permesos tot el vespre, nit i matinada. En el cas de períodes especials, com Nadal o festivitats locals, es poden implementar horaris excepcionals.

El secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat també ha exemplificat que també es regula el disseny de les noves instal·lacions així com les possibles modificacions de les existents. En aquest cas, s’estableix una temperatura màxima de 3.000 K, i cal evitar la llum blanca, així com la il·luminació del cel amb disseny de llum emesa en pla horitzontal. Per a les noves instal·lacions monumentals s’haurà d’establir un estudi específic per establir una luminància màxima i mitjana adequada a l’entorn. En cas dels nous aparadors, panells publicitaris i LED que s’instal·lin hauran de tenir una luminància màxima de 800 cd/m² per instal·lacions inferiors a 2 m²; de 600 cd/m² per instal·lacions entre 2 i 10 m² i de 400 cd/m² per instal·lacions superiors a 10 m².