Es licita el concurs nacional per construir la rotonda de la Juberrussa, a la CG-1

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació del projecte de construcció d’un nou enllaç a la CG-1 a l’altura de la Borda Sabaté i denominat “rotonda de la Juberrussa“. L’Executiu ja va incloure aquest enllaç en el Pla sectorial de noves infraestructures viàries ara fa unes setmanes.

Així, la nova rotonda se situarà al punt quilomètric 9,380 de la CG-1 i tindrà un radi exterior de 23 metres, similar al del nou enllaç ja existent entre la CG-1 i la carretera secundària de Fontaneda. La voluntat d’aquesta infraestructura és facilitar els girs dels vehicles a la carretera general, tant per als cotxes com per als autobusos que cobreixen aquest sector, i tenint en compte les activitats comercials que existeixen a la zona.

De fet, des del ministeri s’apunta que la rotonda suposarà, d’una banda, un estalvi en el quilometratge dels autobusos de la línia L1, que ara han d’anar fins a la rotonda següent per poder girar. A més, també es remarquen les cues de sortida que sovint es formen a les hores punta i que ara no caldrà fer senceres si es vol efectuar un canvi de sentit. Així, també es reduiran les tones de CO₂ provocades pels vehicles.

Els terrenys directament afectats pel nou enllaç són la carretera CG-1, el riu Valira i una porció de finca, amb qui ja s’ha signat un conveni juntament amb el comú de Sant Julià de Lòria.

La licitació, mitjançant concurs públic nacional, procediment obert i modalitat ordinària, té un termini d’execució previst d’11 mesos. Els plecs de bases poden descarregar-se dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o recollir-se al Servei de Tràmits. La data límit per presentar-se és el 15 de juliol.