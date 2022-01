Els Amics de les Arts actuaran el 21 de gener al Parc del Roure

Els Amics de les Arts actuaran el proper 21 de gener a la sala del Prat del Roure, d’Escaldes-Engordany. Serà a partir de les 21.30h.

En el concert es presentaran algunes cançons del seu nou disc, El senyal que esperaves, en un format explosiu i elèctric. Tampoc hi faltaran grans èxits de la formació, com Jean Luc, Ja no ens passa, Louisiana o d’altres.

Les entrades es troben a la venda per un preu de 15€ al servei de tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany, a l’oficina de turisme de la parròquia o per internet.