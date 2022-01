Andorra la Vella elimina la mitja hora gratuïta als aparcaments per reduir la mobilitat

La primera mitja hora gratuïta als aparcaments d’Andorra la Vella ha deixat de ser-ho per aquells que no tenen targeta d’aparcament del comú. Accions com aquestes busquen reduir la mobilitat al centre. I Això no és tot, en uns mesos es provarà la utilitat d’un aparcament dissuasiu a Santa Coloma i el Bus Comunal gratuït per als que tinguin l’abonament nacional.