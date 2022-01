Els Reis Mags d’Orient arriben a la Seu d’Urgell

Els Reis Mags d’Orient ja són a la Seu d’Urgell. Enguany han arribat de matinada i d’aquesta manera ja han pogut començar a preparar amb més temps la benvinguda que la ciutat els oferirà aquest dimecres a la tarda i el repartiment de tots els regals que han de deixar a la ciutat.

L’arribada ha estat pels volts de les 2 de la nit. L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, els ha rebut a l’Ajuntament i els hi ha donat la benvinguda en nom de la ciutat. Viaplana ha expressat que “aquest any la rebuda no pot ser com es voldria, a causa de la COVID”, però que “els nens i nenes de la Seu i de Castellciutat els esperen amb tota la il·lusió del món” i que s’ha preparat la recepció amb totes les mesures perquè es pugui fer amb seguretat. Tot seguit, el batlle urgellenc els hi ha lliurat la clau de la ciutat, amb la qual Melcior, Gaspar i Baltasar podran accedir a totes les llars per deixar-hi els regals que els infants han demanat.

Ses Magestats també s’han apropat fins a la plaça Patalín, on hi ha instal·lats tots els desitjos que els infants de la Seu han escrit per aquestes dates, i entre els quals enguany destaca el desig que s’acabi la pandèmia. En tot moment han estat acompanyats pel Senyor Pipa, que un any més recollirà els xumets dels nens i nenes que ja no el necessiten.

Finalment, els Reis d’Orient han passat per la plaça de Joan Sansa, on amb la seva màgia han posat a punt l’escenari en el qual rebran totes les cartes aquest dimecres mateix al vespre. Prèviament, des de 2/4 de 7 de la tarda, es durà a terme una cavalcada de benvinguda. Començarà des de la plaça dels Oms i passarà pels carrers Major i Lluís de Sabater, el passeig Joan Brudieu, el carrer Sant Ot, l’avinguda Pau Claris i el passeig Pasqual Ingla. A la cruïlla entre aquests dos últims carrers és on començarà la cua pels infants que vulguin lliurar personalment la seva carta als Reis.