S’inaugura a Andorra la Vella el carrer del Consell General

Andorra la Vella ha estrenat aquest dimecres el carrer del Consell General, una nova zona per a vianants al centre de la parròquia. El nou vial connecta l’Estació nacional d’autobusos, el carrer Prat de la Creu i la seu parlamentària. El carrer del Consell General té més de 1.000 metres quadrats, dels quals 520 metres es destinen a una plaça pública i la resta al nou vial, amb una amplada de 20 metres i voravies de 7.

El projecte d’urbanització de l’espai també ha implicat la construcció d’una rampa de sortida a l’Aparcament Centre històric. La iniciativa és el resultat d’un conveni urbanístic signat entre el Comú d’Andorra la Vella i el conjunt de propietaris de la zona del Prat del Rull, organitzats en una Associació de Promoció Urbanística (APU).

El cost total de l’obra, on s’ha aprofitat per a construir la plaça pública complementària al vial, ha estat al voltant de 3 milions d’euros, dels quals 1,2 milions els ha assumit el Comú i la resta, els propietaris de la zona. En aquest sentit, des de la corporació s’ha agraït la col·laboració publico-privada per a fer realitat el projecte.

La cònsol major, Conxita Marsol, i el cònsol menor, David Astrié, acompanyats de la síndica general, Roser Suñé; el cap de Govern, Xavier Espot; els membres del Comú d’Andorra la Vella i els consellers generals, han estat els encarregats d’inaugurar aquesta nova zona pública, “carregada de simbologia”.

De fet, tal com ha remarcat la cònsol major, el carrer del Consell General connecta un equipament tan important com és l’Estació nacional d’autobusos -porta d’entrada de molts visitants que arriben a Andorra i, per tant, un dels primers atractius que veuran a la seva arribada– amb la seu parlamentària, a escassos metres de les dependències comunals i la seu del Govern.

A més, el nou carrer desemboca a les portes del nou Centre interactiu de la bicicleta, el BiciLab, l’obra que quedarà enllestida d’aquí a unes setmanes, i que s’estrenarà a la tardor.

Conxita Marsol, també ha ressaltat que l’obra culmina el procés de transformació urbanística d’aquesta zona i, alhora, ha volgut destacar el procés de canvi que ha viscut la parròquia des de fa prop de 7 anys per a convertir-la en una ciutat per a les persones. A la remodelació se suma el projecte d’ampliació del carrer Doctor Vilanova, que passarà a tenir tres carrils de circulació i que començarà properament.

De la seva banda, la síndica general ha celebrat la culminació del procés urbanístic i ha aplaudit la denominació que s’ha escollit perquè simbolitza la presència a la zona de la institució que és el símbol de la democràcia. El cap de Govern, al seu torn, ha lloat la tasca de reconversió urbana que ha viscut la parròquia en els darrers 7 anys.