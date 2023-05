Els agents cívics d’Andorra la Vella també recolliran ADN de la femta de gos a la via pública

Els agents cívics d’Andorra la Vella desenvolupant tasques pedagògiques a la via pública (AndorraCapital)

El Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa el Grup d’Agents Cívics, que té per objectiu vetllar per a garantir la millor convivència ciutadana, informar, prevenir i, si cal, sancionar les conductes incíviques, com no dur lligat el gos o no ruixar les miccions o recollir les femtes. A partir d’avui dilluns, de fet, s’inicia la recollida de mostres d’ADN dels excrements i poder, si s’escau, sancionar els propietaris negligents.

Ho ha explicat el conseller de Circulació, Aparcaments i Patrimoni Natural, Gerard Menardia, que ha detallat que la unitat es va posar en funcionament a final de l’any passat, incorporant noves funcions com el control de la higiene pública o dels animals de companyia. El balanç del primer trimestre és de gairebé un miler d’actuacions, la meitat de les quals relacionades amb el trànsit. De les 500 restants, la meitat estan relacionades amb la higiene a la via pública -com baixar les deixalles fora dels horaris establerts-, un centenar amb els animals de companyia, un altre centenar a aspectes relatius a la ordinació de convivència ciutadana, i una desena amb controls de terrasses.

En les darreres setmanes, segons ha exposat el coordinador de Mobilitat, Miquel Rossell, s’han identificat i netejat espais a la via pública on habitualment hi ha propietaris incívics que no recullen les tifes dels gossos. L’objectiu ha estat partir de zero i que no hi hagi excrements anteriors a la posada en marxa de la recollida de mostres d’ADN per a poder, així, identificar i sancionar les conductes negligents.

Si bé el Comú prioritza el control i l’avís a la imposició de sancions, durant el primer trimestre, s’han imposat 13 multes relacionades amb la tinença i possessió d’animals de companyia: 6 per portar el gos sense lligar, 5 per no dur l’animal degudament identificat amb el xip corresponent, 1 per portar el gos en un espai no autoritzat i 1 per no diluir les miccions.

El Grup d’Agents Cívics neix amb dos efectius que es dediquen a la prevenció i al control de qüestions que van més enllà de la regulació del trànsit, com la higiene a la via pública o la convivència ciutadana. La nova unitat, que podria reforçar-se en un futur, completa les tasques d’altres agents de proximitat que patrullen per zones per a vianants o els entorns escolars.