Us proposem descobrir -o redescobrir- cinc paisatges a priori desconeguts del Penedès. Fem un viatge per cinc punts de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf que ens semblen interessants per motius ben diversos. Perquè ens ofereixen vistes espectaculars, com és el cas de la talaia del Montmell; perquè ens permeten descobrir tot un municipi ple de racons amb encant, com Sant Pere de Ribes; perquè ens ajuden a posar en relació el patrimoni arquitectònic i el paisatge, com a Olesa de Bonesvalls i els seus entorns; i perquè ens fan prendre consciència de com d’important és mantenir en condicions el planeta, una cosa que ens recorden cada dia les persones voluntàries que treballen a espais com Les Madrigueres o la carrerada a La Cerdanya al seu pas del Penedès i el Garraf.

1. Les Madrigueres

Les Madrigueres és un dels últims espais naturals de la costa del Penedès. Està situat al tram final de la riera de la Bisbal, a Sant Salvador (El Vendrell). El Geven, Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès, treballa des dels anys 90 en aquesta zona, primer per evitar que s’hi construís i més tard per naturalitzar-lo. Després de molt d’esforç i multitud d’entrebancs, es van poder crear tres llacunes litorals, que han anat adquirint vida a través de la colonització de diferents espècies de fauna, sobretot ocells. Malauradament, la feina continua i s’ha de seguir treballant per conscienciar la ciutadania del valor d’aquest reducte natural recuperat, l’únic espai del litoral baix penedesenc que no ha estat urbanitzat.

2. Olesa de Bonesvalls, el Pont de l’Arcada, els avencs i la serra d’Ordal

Una bona manera de descobrir Olesa de Bonesvalls i el paisatge del Massís del Garraf – Ordal és anar d’Olesa de Bonesvalls al Pont de l’Arcada i els avencs per retornar per la serra d’Ordal en un itinerari d’uns 15 quilòmetres, unes quatre hores, i de baixa dificultat. Podeu començar l’excursió al barri de l’Hospital d’Olesa. Hi ha referències de l’Hospital de Cervelló de l’any 1262, quan apareix citat en el testament de Guillem de Cervelló. Val la pena fer un tomb per aquest nucli situat al cor del Massís del Garraf, en una plana voltada per muntanyes verdes. A més, el recorregut després us durà per fons i barrancs, coves i avencs. El retorn per la part alta de la serra d’Ordal us oferirà vistes precioses sobre la plana penedesenca i les serres del seu voltant.

3. Un tomb per Ribes

Sant Pere de Ribes és un municipi que val la pena descobrir en tots els seus vessants. Pel que fa als seus valors paisatgístics, hi ha la plana agrícola, les masies i cases disseminades pel terme i per l’interior del Parc del Garraf i les rieres de Ribes i de Begues, que constitueixen antics camins de penetració cap a l’interior, com a més destacats. Al nucli urbà, és imprescindible fixar-se els rastres indians i medievals que impregnen carrers i places. I, per descomptat, visitar el castell de Ribes o Bell-lloc.

4. La Talaia del Montmell

L’ascensió al cim més alt de la serra del Montmell, la Talaia, permet gaudir d’un magnífic mirador de la comarca del Baix Penedès. Podeu sortir des de la Juncosa del Montmell. Allà, als afores, cap al nord, sota la serra del Montmell, hi ha una àrea de pícnic on es pot estacionar el vehicle i iniciar l’excursió a peu. Des de l’entrada de l’àrea d’esbarjo podeu agafar la pista central, seguir cap a l’esquerra i continuar muntanya amunt fins a arribar a l’església Nova, mig en ruïnes, situada a la banda esquerra de la pista. Pista amunt, a 100 metres de l’església, i a uns 10 min de l’aparcament, cal agafar un sender que s’enfila a mà dreta. Els punts d’interès més destacats de l’excursió són la Juncosa del Montmell, la serra del Montmell, l’església Nova, l’ermita de Sant Miquel del Montmell, el castell del Montmell, la creu de la serra i la Talaia.

5. La Carrerada a La Cerdanya

Es tenen indicis de l’ús d’aquest antic itinerari ramader que unia el Penedès amb els Pirineus des de l’any 1079, quan els ramaders el recorrien amb el seu bestiar per a la transhumància: a l’estiu, els ramats pujaven a les pastures altes pirinenques (fins a Les Bulloses, a tocar de Llívia, a la Catalunya Nord) i, a l’hivern, baixaven a les pastures planeres a tocar de mar (fins al jaciment ibèric d’Adarró, a la platja de Vilanova i la Geltrú). Uns 250 quilòmetres en total de Carrerada a la Cerdanya -per la gent de la costa-, a la Marina, -per la gent de muntanya-, que estan rehabilitats gairebé al 90% gràcies al voluntariat ecologista i a un projecte que comparteixen els Ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia, i participat pels Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Canyelles.

Per www.surtdecasa.cat