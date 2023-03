El Xoco Fest torna a Andorra la Vella amb un horari ampliat i més activitats

David Astrié, Adrián Ramírez i Miquel Canturri en la presentació del Xoco Fest (AndorraCapital)

La xocolata serà de nou la gran protagonista a Andorra la Vella entre el 31 de març i el 8 d’abril: torna el Xoco Fest, l’esdeveniment creat l’any passat al voltant del món de la xocolata que se celebra els dies previs a Pasqua per a oferir un atractiu turístic i de dinamització a Andorra la Vella.

El cònsol major, David Astrié, ha assenyalat que davant la bona acollida que va tenir l’any passat la mostra, aquest any s’ha treballat per a ampliar-la amb l’objectiu que, any rere any, es consolidi i esdevingui “un referent” com ho han fet altres esdeveniments impulsats pel Comú com el Poblet de Nadal.

L’activitat es concentrarà de nou a la zona de la plaça de l’antiga caserna de Bombers, a la confluència dels eixos comercials de Meritxell, de Riberaygua i Travesseres i de Fener Boulevard, en un espai més ampli que el de l’edició passada i amb una vintena d’activitats adreçades a tothom.

Així doncs, el Xoco Fest 2023 oferirà un Mercat del cacau amb una desena d’expositors, tallers per a infants i adults (per als infants amb discapacitat auditiva o afàsia hi haurà un professional especialitzat en llenguatge de signes als tallers), 6 concerts de música en directe i amb grups del país, 8 espectacles infantils i xocolatades populars, a més de les decoracions relacionades amb el món de la xocolata distribuïdes per l’eix comercial i que l’any passat van esdevenir tot un reclam.

En aquesta edició, i davant la bona acollida que va tenir la primera edició de l’esdeveniment l’any passat, s’amplia l’horari de la mostra també als matins (el Xoco Fest estarà en funcionament d’11 a 13.30 h i de 17 a 21 h) i també hi haurà més hores d’activitats. A més, s’incrementa respecte l’any passat l’aforament tant als tallers infantils per a elaborar figures de xocolata com als d’adults per a fer maridatges de licors amb xocolata d’arreu (per a participar-hi cal fer reserva prèvia a www.andorralavella.ad/xocofest).

Entre les novetats, tal com ha detallat el cònsol menor i conseller de Promoció turística i comercial, Miquel Canturri, hi ha el jardí de Pasqua, un espai de més de 300 metres quadrats amb decoracions i punts selfies situat a l’avinguda Meritxell, a l’entorn del jardí vertical i les lletres d’Andorra que funcionarà com a porta d’entrada al recinte.



Una escultura feta amb 100 quilos de xocolata

Una de les activitats estrella serà la creació d’una mona gegant per part de l’andorrà Adrián Ramírez, xef pastisser i xocolater amb una important projecció exterior (al seu perfil El chef con botas acumula prop de 70.000 seguidors a Instagram i 90.000 més a Tik Tok) i que ha desenvolupat diversos projectes de gran envergadura amb xocolata, com la reproducció de la Sagrada Família.

Per a aquesta edició Ramírez està preparant des de fa un mes una figura de xocolata de grans dimensions (més d’1,20 metres d’altura i 1,60 d’amplada amb 100 quilos de xocolata). Durant els dies de l’esdeveniment seguirà treballant en aquest projecte en un espai de nova creació al recinte del Xoco Fest, batejat com La Fàbrica de xocolata i on els assistents podran veure en directe el procés d’elaboració de la mona “i comprovar com la professió de xocolater té molta feina al darrere i demana moltes hores i dedicació”, ha explicat ell mateix avui dimarts durant la presentació.

El darrer dia del Xoco Fest, el dissabte 8 d’abril, a les 17 h es repartirà entre els assistents un bocí de la mona gegant perquè tot el públic la pugui degustar.