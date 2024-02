El veterinari d’Andorra, Jordi Giné, nou president d’AVEPA

El veterinari Jordi Giné, nou president d’AVEPA (Hospital Món Veterinari)

El director general i veterinari en cap d’AniCura Món Veterinari · Hospital Veterinari, Jordi Giné Puiggròs, és el nou president d’AVEPA (Associació de Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits Animals), per als propers quatre anys. I ho fa després de 4 anys al capdavant de la vicepresidència (de l’1 de gener del 2020 al 31 de desembre de 2023), moment en què representava, per primera vegada, que un veterinari no resident a Espanya (a Andorra) formés part de l’òrgan directiu d’una Associació que té per objectiu, el d’oferir als veterinaris i els seus col·laboradors la millor formació científica i humana, perseguint l’excel·lència professional, i contribuir d’aquesta manera a la millora del benestar de l’animal de companyia.

Així doncs, des de l’1 de gener d’enguany, arranca el mandat de Jordi Giné com a nou president de l’Associació Espanyola (AVEPA), rellevant del seu càrrec a la fins ara presidenta Amàlia Agut. La nova junta directiva escollida a finals de 2023, compta amb Andrés Somaza, com a vicepresident; Javier López Castillo, com a tresorer; Valentina Aybar, com a secretària; Pachi Clemente, com a director científic; Maruska Suarez, com a secretària científica; i José Raúl Pedregosa, com a coordinador de vocalies.

Jordi Giné ha assenyalat que el seu principal objectiu com a president serà “impulsar el reconeixement de l’Acreditació dels associats d’AVEPA, perquè sigui el model en el que es basi l’Especialització Veterinària dins el sector de l’animal de companyia”.

Giné, és llicenciat per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1994. L’any 1999 es traslladà al Principat d’Andorra on l’any 2002 va fundar l’Hospital Món Veterinari a Escaldes-Engordany.

L’Octubre de 2020, el centre s’incorpora a AniCura, grup veterinari enfocat a la medicina veterinària especialitzada i a l’alta qualitat assistencial, on Jordi Giné n’esdevé el Practice Manager, ja sota el nom d’AniCura Món Veterinari, i d’un consolidat hospital de referència veterinària a Andorra i als Pirineus.

Des del 2013 és Acreditat AVEPA en Medicina Interna, sent també membre fundador del Grup d’Especialistes de Medicina Interna de l’Associació espanyola. Anteriorment, de l’any 1998 al 2004 va ser vocal per Catalunya i Andorra d’AVEPA, i l’any 2001 li va ser concedida la Insígnia de Plata d’AVEPA, com a reconeixement científic.

Així mateix, Giné, ha realitzat diverses estades per a la seva formació en el servei de medicina interna i oncologia de l’Animal Medical Center Veterinary Specialists of South Florida (Cooper City, Florida, USA), des de 1997 fins a l’actualitat.

Va ser candidat a “Andorrà de l’any” en l’edició de 2015, després de més de 20 anys al Principat cuidant i curant els animals de companyia. Ponent en diversos congressos internacionals, sempre ha portat i porta el nom d’Andorra allà on va.





Jordi Giné

Actualment, desenvolupa la seva activitat com a Director General (CEO) / Product Manager, de l’Hospital AniCura Món Veterinari d’Escaldes-Engordany.

Les seves àrees d’especialitat interès dins de la Medicina Interna són la nefrologia i les malalties infeccioses, a banda també de la traumatologia.

Coautor del Manual de Nefrologia i Urologia Clínica Canina i Felina.

Ponent en diversos cicles de Formació Continuada d’AVEPA i FIAVAC en l’especialitat de Medicina Interna.

Ponent en diversos congressos internacionals (Espanya, Portugal, França, Itàlia i Amèrica del Sud) i de grups de treball de Medicina Interna.

Ha realitzat diverses col·laboracions científiques i divulgatives per a empreses privades del sector veterinari dels animals de companyia.