El teu millor somriure. Consells per a tenir les dents blanques

Encara que amb l’ús de la mascareta, els somriures estan amagats, continuen sent igual d’importants. Més que res perquè continuen sent aquí per a nosaltres, que som les nostres millors espectadores. En l’article d’avui repassem les claus per a lluir un somriure de dents blanques.

Per què es taquen les dents?

No existeix una única resposta a aquesta qüestió. Com assenyala la mútua Sanitas, les causes d’aquest desgast dental es poden agrupar en tres:

Erosió , pel bruixisme i el frec entre les dents pel moviment circular de les mandíbules.

, pel bruixisme i el frec entre les dents pel moviment circular de les mandíbules. Abrasió : pels sucs gàstrics (reflux gàstric), alguns medicaments i certs aliments, especialment els àcids, però també el cafè.

: pels sucs gàstrics (reflux gàstric), alguns medicaments i certs aliments, especialment els àcids, però també el cafè. Fricció: un raspallat de dents, amb raspall de pèls durs, pot perjudicar greument la dentadura.

Quan les dents presenten zones descalcificades, experimenten taques blanques, que estan indicant l’aterratge de futures càries. Els mals hàbits també tenen molt a dir en la deterioració del to natural de les dents, com el tabac i l’alcohol.

Consells per a tenir les dents blanques

L’equip de clínica dental d’Adeslas indica una sèrie de consells a tenir molt en compte per a lluir una dentadura saludable i amb un esmalt blanc.

Una neteja bucal diària és la millor clau per a tenir una dentadura blanca i saludable, lliure de carrall i placa.

Evita aliments que poden alterar la coloració natural, com begudes (cafè, te i vins), aliments àcids (com la taronja i llimona) o fruites, verdures i salses amb colors molt intensos com la salsa de soia o el quètxup.

Inclou aliments amb propietats blanquejadores, com les maduixes, pomes, lactis, api, bròquil o coliflor.

Realitza, durant algunes setmanes, una esbandida del vinagre de poma. Això sí, no t’excedeixis en el seu ús, perquè pot resultar contraproduent per la seva dosi àcida.

Utilitza fil dental cada dia per a alliberar de la teva boca (queixals, genives i dents) les restes d’aliments que han pogut sobreviure a un raspallat.

Aposta pel col·lutori, que eliminarà els bacteris de la boca alhora que proporciona sensació de neteja i alè fresc.

Renova cada tres mesos el raspall manual o el capçal de l’elèctric.

Fes desaparèixer la placa bacteriana generada durant la nit amb un raspador de llengua, que pots utilitzar al matí.

Per bellezactiva.com