El talent i la gosadia per a liderar projectes, tema central de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu

Les persones que han intervingut a la presentació de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu (Foto: Associació Trobada al Pirineu)

La 34a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebrarà el 8 i 9 de juny al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell, tindrà com a lema d’enguany ‘Liderar avui: talent i valentia’. La cimera posarà la mirada en aquests dos elements com a “eines imprescindibles perquè les empreses facin front als reptes dels nous escenaris laborals, marcats pel teletreball, la inestabilitat, el predomini de la tecnologia i els canvis constants”, segons han expressat els organitzadors en la presentació.

La principal novetat d’aquesta edició, que espera tornar a reunir més de 600 assistents, és que l’acte d’inauguració tindrà lloc dijous a la tarda i no divendres al matí. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, serà l’encarregat d’obrir el congres. La cloenda, tal com és habitual, serà a càrrec d’un representant del Govern espanyol, tot i que encara s’ha de confirmar qui serà.

La Trobada continua posant en valor el teixit empresarial dels territoris que envolten el Pirineu i segueix situant-se com a espai on donar a conèixer experiències i casos d’èxit empresarial, compartint bones pràctiques i fent contactes entre professionals per a crear sinergies. El seu president, Josep Serveto, ha assenyalat que la voluntat “es que es parli i es debati sobre tres conceptes clau, com són el lideratge, el talent i la valentia”. Així, ha dit que les empreses, i en concret els seus líders, “han de tenir l’habilitat i la capacitat de gestionar i retenir el talent dins de les organitzacions i han de ser valents per a arriscar i liderar projectes empresarials exitosos”.

En paral·lel, en aquesta 34a edició es vol intensificar els contactes professionals entre assistents. Per això, el president de la trobada ha fet referència a la voluntat de crear un ambient que fomenti el ‘networking’. Amb aquest objectiu, es modifica el format de la jornada de cloenda del divendres. El dinar, que tindrà lloc al Pavelló Polivalent, s’allargarà amb una conferència i, tot seguit, es farà allà mateix la cloenda de la cimera.





Els ponents

El dijous, 8 de juny, donarà el tret de sortida a la trobada la taula ‘El repte de liderar el mercat mundial’, a càrrec d’Eloi Planes, president de Fluidra, i Maurici Lucena, president i conseller delegat d’Aena. La següent taula estarà dedicada a experiències d’èxit impulsades des de la demarcació de Lleida, amb Lluís Rabaneda, CEO de Roc Roi i vicepresident de la Federació Internacional de Canoa (ICF); Jordi Serentill, CEO de Laumont; Lot Roca, CEO de Farinera Roca, i Joel Castanyé, xef del Restaurant La Boscana.

La primera jornada de la trobada es clourà amb una conferència sobre lideratge, de Margarita Álvarez, escriptora i consultora de diferents consells assessors d’empreses. Els assistents a la cimera soparan al Pavelló Polivalent amb l’acompanyament d’un espectacle de màgia, a càrrec del solsoní Pere Rafart, subcampió mundial en cartomàgia.

El divendres, 9 de juny, començarà amb la taula ‘Perspectives econòmiques: frenada o acceleració del creixement’, amb Oriol Amat, catedràtic d’economia financera de la UPF i vicepresident primer de la Xarxa Vives d’Universitats, i Daniel Lacalle, doctor en economia i gestor d’inversions. La següent taula de debat la protagonitzaran ‘start-ups’ que han dut a terme projectes digitals i d’intel·ligència artificial, amb David Pistoni, cofundador i CEO de Zeleros; Xavier Múñoz, cofundador i CEO d’Onalabs, Antonio Espinosa, CEO de Liux i Auara; Noèlia Márquez, fundadora i CEO de Venvirotech, i Octavi Uyá, cofundador i director general de Woodea.

Seguidament, tindrà lloc la taula ‘Estratègies empresarials valentes’ amb el testimoni de Gemma Sorigué, directora d’Infojobs, Núria Tarré, chief marketing officer del Manchester City FC, Xavier Berneda, CEO copropietari de Munich Sports, i Enrique Tomás, director general de la cadena de pernileries que porta el seu nom.

Per a finalitzar, després del dinar, se celebrarà la conferència ‘Els bancs centrals i l’estabilitat financera: conseqüències de la lluita contra la inflació’, que anirà a càrrec de Manuel González-Páramo, economista i conseller executiu de BBVA. Aquesta xerrada s’emmarca en la voluntat de la Trobada de donar resposta a les principals inquietuds del teixit empresarial motivades per l’actualitat econòmica.