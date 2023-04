Avís groc per tempestes de cara a aquests tres dies

Mapa d’avís groc per tempesta (Protecció Civil)

El servei Meteorològic d’Andorra ha activat l’avís groc per tempestes, especialment, per a aquest dilluns de matinada, encara que el vent i les precipitacions ja apareixerien a partir d’aquest dissabte, 29 d’abril, a la tarda. Aquestes es donarien arreu del Principat i hi poden haver ràfegues de fins a 60 km/h.

A través de les xarxes socials s’ha informat que l’episodi pot anar acompanyat de calamarsa i de fortes ventades. Des del departament de Protecció Civil es demana la màxima precaució a l’hora de fer activitats a l’exterior i, també, retirar objectes dels balcons que amb el vent puguin caure i ocasionar danys.