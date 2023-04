El Superior revisa la condemna a un agressor sexual reincident

Imatge de la seu de la Justícia (Andorradifusió)

El tribunal ha vist aquest matí de divendres la revisió de la condemna d’un agressor sexual reincident. Els fets són de novembre del 2021 quan una noia de 18 anys va denunciar el dependent d’una botiga per agressió sexual. Se li van imposar 18 mesos de presó, dels quals en va complir 6.

L’home ja havia estat condemnat abans per delictes similars. La fiscalia vol que se’l sentenciï a una pena més elevada per fer-se passar per una altra persona i que sigui expulsat d’Andorra per 20 anys. La defensa el veu innocent.