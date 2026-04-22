El Servei Meteorològic Nacional reforça la coordinació amb els serveis homòlegs de Catalunya i amb Protecció Civil

El Servei Meteorològic Nacional ha organitzat aquest dimecres a l’edifici governamental de Prat del Rull una reunió tècnica per a reforçar la col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i els departaments de Protecció Civil d’Andorra i de la Generalitat de Catalunya. La trobada s’emmarca en la voluntat compartida d’enfortir la col·laboració transfronterera davant dels reptes creixents associats als fenòmens meteorològics adversos i la gestió de riscos, en un context de canvi climàtic que incrementa la freqüència i intensitat de situacions potencialment perilloses.
La reunió, de caràcter tècnic, ha estat encapçalada pel director del Servei Meteorològic Nacional, Carles Miquel, pel director de departament de Protecció Civil, Cristian Pons, per part andorrana, i per part catalana hi ha pres part Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya i Marta Cassany, directora de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu principal de la reunió ha estat reforçar les relacions institucionals i tècniques entre els diferents organismes implicats, tot fomentant un espai de treball conjunt que permeti posar en comú procediments operatius, metodologies i formes d’organització. La trobada ha facilitat l’intercanvi de coneixement sobre els sistemes de vigilància meteorològica, els criteris d’emissió d’avisos i els canals de comunicació utilitzats, amb la finalitat d’afavorir una major coherència i coordinació en l’anàlisi de situacions meteorològiques adverses i difusió d’avisos meteorològics i alertes a la població.
En aquest sentit, els serveis andorrans han pogut conèixer de primera mà els processos interns de comunicació que tenen els dos serveis catalans, i viceversa. Així, s’han analitzat diversos episodis meteorològics recents i situacions de perill viscudes als respectius territoris, amb l’objectiu d’identificar bones pràctiques, detectar possibles àrees de millora i avançar cap a una resposta més eficient i coordinada cap a la protecció de les persones i els béns. La coordinació estreta entre els serveis meteorològics i els departaments de protecció civil són clau per a permetre adaptar els missatges a cada situació concreta i millorar l’eficàcia de les recomanacions, fet que es tradueix en més capacitat de resposta col·lectiva davant de riscos naturals.
Després d’aquesta reunió tècnica del matí, és previst que aquest mateix dimecres a la tarda els departaments de protecció civil d’ambdós territoris avancin en l’esborrany d’acord administratiu per a formalitzar les relacions tècnics i de cooperació ja existents.