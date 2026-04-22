L’oposició al Comú d’Encamp pregunta pels desperfectes del parc de l’Ossa

El grup Avancem -oposició al Comú d’Encamp- ha presentat una pregunta perquè la majoria la respongui durant la sessió del Consell de Comú d’aquest proper dijous, dia 23 d’abril, a les 17 hores. La consulta de l’oposició fa referència al fet que “alguns espais del parc de l’Ossa no responen a les expectatives del projecte arquitectònic i tenen un aspecte deixat i una funcionalitat defectuosa. Hi ha zones que queden enfangades i impracticables quan plou, i la llacuna també presenta un aspecte descuidat i insalubre, amb l’aigua coberta d’algues verdes. També s’havien produït filtracions al pàrquing del parc”, asseguren des de la formació política.
La consellera d’Avancem, Marta Pujol, vol saber quins són “els terminis previstos perquè es resolguin tots aquests defectes i la població pugui gaudir plenament del parc”. També demana si les reparacions tenen un cost afegit respecte del projecte inicial i les modificacions posteriors.