Baró (PS) demana al Govern tota la informació sobre els ajuts al lloguer des de 2023

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha registrat una demanda d’informació adreçada al Govern amb l’objectiu d’obtenir una visió completa sobre la gestió dels ajuts per a l’habitatge de lloguer al Principat. En concret, Baró demana dades detallades sobre el nombre total de sol·licituds presentades cada any, així com les que han estat admeses, aprovades o denegades. Igualment, reclama informació sobre els principals motius de denegació dels ajuts. El conseller general sol·licita al Govern que faciliti tota la informació disponible relativa a aquestes prestacions des de l’any 2023 fins a l’actualitat.
La petició també inclou un apartat relatiu al perfil dels beneficiaris i sol·licitants, amb dades desglossades per edat, composició familiar i parròquia de residència. A més, Baró demana conèixer la distribució de rendes de les llars que han sol·licitat i obtingut aquestes ajudes.
La demanda d’informació busca disposar d’indicadors que permetin analitzar l’abast i l’eficàcia de les polítiques públiques en matèria d’habitatge. “Responen als neguits que ens han fet arribar els ciutadans. Principalment, unes preocupacions lligades a la modificació dels requisits per a accedir a l’ajut, que impossibilita que molts dels que ja la tenien ara ja no la poden tenir. En aquest sentit, el compromís del PS amb matèria d’habitatge és clar i continuarem treballant en aquesta línia”, afirma Pere Baró.