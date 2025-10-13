L’EFA clou la ronda de contactes amb els set comuns

La junta directiva de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha mantingut aquest setembre i octubre trobades amb els cònsols dels set comuns d’Andorra, en un ambient de cordialitat i diàleg obert. Les reunions han servit principalment per a reflexionar i compartir visions sobre temes que l’associació considera rellevants, com la planificació estratègica dels comuns, la sostenibilitat financera i l’eficiència en la gestió pública.
En aquest context, s’ha presentat l’informe macroeconòmic 2019-2023, una iniciativa impulsada per l’EFA amb el suport del Departament d’Economia de l’IESE de Madrid, que analitza l’evolució econòmica del Principat respecte a països veïns i altres estats petits. “Disposar d’aquestes dades és clau per a establir un diagnòstic sòlid que permeti abordar problemes, definir solucions efectives i determinar quin model de país volem, coordinant aspectes com el creixement, la immigració i l’habitatge”, assenyalen des de l’EFA.
Els debats s’han centrat en qüestions com la millora de l’eficiència comunal i governamental, amb possibles estructures organitzatives compartides, l’homogeneïtzació de tràmits i plataformes digitals, i el foment de l’intercanvi de dades entre comuns i Govern. També s’ha abordat la col·laboració publicoprivada en àrees com urbanisme, mobilitat i serveis essencials, així com la necessitat de garantir la sostenibilitat a mig i llarg termini, amb un control de la despesa operativa i de la funció pública.
Un altre punt destacat ha estat la presentació del programa formatiu sobre col·laboració públicoprivada, impulsat conjuntament per l’EFA, ESADE i la Universitat d’Andorra. Destinat a alts funcionaris i directius d’empreses prestadores de serveis públics, l’objectiu és aprofundir en polítiques de concertació i models de creixement sostenibles, reforçant la cooperació entre sector públic i privat. Les trobades han servit també per a compartir les diferents sensibilitats dels comuns sobre habitatge, immigració i finançament, reforçant el diàleg obert i l’intercanvi de bones pràctiques.