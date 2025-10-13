L’EFA clou la ronda de contactes amb els set comuns

Els representants de l'EFA amb la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, segona per l'esquerra (EFA)
La junta directiva de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha mantingut aquest setembre i octubre trobades amb els cònsols dels set comuns d’Andorra, en un ambient de cordialitat i diàleg obert. Les reunions han servit principalment per a reflexionar i compartir visions sobre temes que l’associació considera rellevants, com la planificació estratègica dels comuns, la sostenibilitat financera i l’eficiència en la gestió pública.  

En aquest context, s’ha presentat l’informe macroeconòmic 2019-2023, una iniciativa impulsada per l’EFA amb el suport del Departament d’Economia de l’IESE de Madrid, que analitza l’evolució econòmica del Principat respecte a països veïns i altres estats petits. “Disposar d’aquestes dades és clau per a establir un diagnòstic sòlid que permeti abordar problemes, definir solucions efectives i determinar quin model de país volem, coordinant aspectes com el creixement, la immigració i l’habitatge”, assenyalen des de l’EFA.

Els debats s’han centrat en qüestions com la millora de l’eficiència comunal i governamental, amb possibles estructures organitzatives compartides, l’homogeneïtzació de tràmits i plataformes digitals, i el foment de l’intercanvi de dades entre comuns i Govern. També s’ha abordat la col·laboració publicoprivada en àrees com urbanisme, mobilitat i serveis essencials, així com la necessitat de garantir la sostenibilitat a mig i llarg termini, amb un control de la despesa operativa i de la funció pública.

Un altre punt destacat ha estat la presentació del programa formatiu sobre col·laboració públicoprivada, impulsat conjuntament per l’EFA, ESADE i la Universitat d’Andorra. Destinat a alts funcionaris i directius d’empreses prestadores de serveis públics, l’objectiu és aprofundir en polítiques de concertació i models de creixement sostenibles, reforçant la cooperació entre sector públic i privat. Les trobades han servit també per a compartir les diferents sensibilitats dels comuns sobre habitatge, immigració i finançament, reforçant el diàleg obert i l’intercanvi de bones pràctiques.

La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili -segona per l'esquerra- amb els representants de l'associació (EFA)
