Detingut un jove per pegar al seu pare i enfrontar-se als policies

Els darrers dies, la Policia va arrestar, a Andorra la Vella, un jove de 22 anys, com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, contra la seguretat col·lectiva i contra l’honor. El noi va agredir el pare al domicili on viuen propinant-li diversos cops de puny i li hauria esgrimit una navalla amb una fulla de 8 centímetres. Els fets van tenir lloc la matinada del passat dimarts. A més, durant el procés de detenció, va insultar els agents.
El mateix jove va ser detingut de nou la nit de diumenge com a presumpte autor de delictes contra l’honor, la Funció Pública i la integritat física i moral. En aquest cas, la patrulla se’l va trobar al carrer en estat d’embriaguesa i, mentre miraven d’ajudar-lo, va reaccionar de manera violenta quan va veure la seva parella, amb qui acabava de discutir. Els policies li van impedir acostar-s’hi i el noi els va començar a insultar, desobeint-los i resistint-s’hi, empenyent i intentant colpejar un dels agents.