Xavier Espot ha comparegut aquest vespre davant les càmeres de televisió per a manifestar que les mesures preses fins al moment no han estat suficients i que l’aturada empresarial s’amplia també al sector de la construcció.

El cap de Govern ha argumentat que el fet d’haver passat en 24 hores de 5 a 14 casos de coronavirus suposa un increment diari del 200%, circumstància que obliga a ser més dràstic.

En aquest sentit ha apuntat que la devallada de l’activitat d’avui no ha estat el satisfactòria que s’esperava i que hi ha hagut massa mobilitat per al que es necessitava, motiu pel qual calen més caccions cncretes per a protegir als professionals del sector sanitari i reduir la mobilitat per a evitar el contagi.

A més l’Administració ajornarà els processos de licitació d’obres i prescindirà de tot allò que no sigui fonamental per tal de fer front a l’impacte econòmic que pot causar el coronavirus.

Les restriccions es faran públiques i no afectaran ni al comerç d’alimentació, farmàcies ni benzineres. Seran efectives a partir de dimecres i, de moment, per un període de 8 dies. També es reglamentaran els serveis mínims.