Els sindicats d’Andorra han emès un comunicat sobre la reunió celebrada amb el Govern aquest matí i on destaquen forces coincidències i que encara cal més informació però assenyalen que no veuen correcte que es treguin dies de vacances o hores a recuperar als treballadors que han de romandre a casa i que no poden teletreballar.

El comunicat conjunt el signen el SEP, SIPAAG, SFD, CFPA, USdA, A118 SPA i SIPAAJ, ABA i SIPA:

Els sindicats i associacions del país han assistit avui a una reunió amb el Cap de Govern, el Ministre de Presidència, Economia i Empresa i el Ministre de Salut, convocats per aquests últims, per tal de tractar aspectes laborals, econòmics i socials arrel del pla d’emergència de la propagació del Coronavirus (Covid-19) al país.

En aquesta reunió els sindicats, reunits amb la CEA i govern, no han signat cap acord ni s’ha arribat a cap consens ja que, essent la primera trobada, ha estat informativa i han quedat moltes incògnites a l’aire.

Per començar, el Ministre de Salut ha explicat l’escenari de la propagació del virus, les diferents conseqüències i els perills previstos a nivell sanitari. Avui ja s’han confirmat més casos. El principal problema seria col·lapsar el servei hospitalari i no poder atendre als malalts per causa d’un pic descontrolat d’afectats per coronavirus. És per aquesta indicació que Govern ha pres les mesures de confinament i tancament d’alguns establiments del país que poden no ser d’ordre de primera necessitat o afavorir les aglomeracions de gent (cosa que es vol evitar), tenint en compte que el tancament total podria provocar una crisi econòmica de país, segons els ministres.

Des dels sindicats s’ha manifestat la possible valoració del tancament total dels establiments i el control de les fronteres per tal d’evitar al màxim la infecció ja que hi continuen havent molts treballadors en actiu.

També s’ha posat sobre la taula el neguit envers alguns col·lectius (que cobren per hores, treballadors a comissió, autònoms, i altres casuístiques) perquè tinguin garantides ajudes en cas de necessitar-les aquest mes. També s’han presentat els decrets i canvis de la llei del Codi de Relacions laborals. La veritat és que els sindicats han estat conformes (a priori) amb les premisses de les que parteix Govern, ja que han manifestat en diverses ocasions que volen poder protegir al treballador i assegurar-ne els salaris a final de mes. Tot i això, els sindicats han volgut remarcar que, tot i que es pot parlar de corresponsabilitat a tres bandes (govern, empresa i treballador), s’han de mirar els percentatges amb els quals poden fer aportacions cada actor. Els Sindicats entenen que els més fràgils són els treballadors, als quals s’ha de protegir davant de qualsevol dificultat.

Un dels punts en els quals no estan d’acord i s’ha de revisar pels assessors és el fet de treure dies de vacances o hores a recuperar als treballadors quan han d’estar a casa seva i no poden fer teletreball. Els sectors afectats pel tancament o la reducció de l’activitat han de repartir de forma equitativa i justa les conseqüències de l’aturada.

Per acabar, s’ha de posar de manifest que és la primera reunió a la que assisteixen els diferents representants sindicals i es preveu que n’hi hagi més ja que les decisions de govern es van prenent en funció de com evoluciona la pandèmia. Han quedat molts dubtes. Com ha aclarit el propi govern, “han donat una pinzellada grossa” a les propostes i encara no en poden detallar molts punts que generaven dubtes.



SEP, SIPAAG, SFD, CFPA, USdA, A118 SPA i SIPAAJ, ABA i SIPA