El Sant Hospital de la Seu d’Urgell notifica una nova defunció per coronavirus

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha confirmat aquest dijous al matí una nova defunció per complicacions derivades del coronavirus. És la vuitena mort que se certifica al centre mèdic urgellenc en l’actual segona onada de la pandèmia. D’altra banda, les darreres hores s’ha habilitat un dels quatre llits previstos per a aïllament de pacients.

A data d’avui, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu hi ha 105 casos actius de coronavirus (11 ingressats i 94 aïllats); és a dir, 5 menys que el dia anterior. Paral·lelament, hi ha 234 contactes directes no positius confinats (-20).

El risc de rebrot torna a baixar lleugerament i ara és a 526 (-12). La taxa de reproducció del virus també es manté en una situació estable, a 0,65 (+0,02). Al conjunt de l’Alt Urgell, les darreres hores ha seguit baixant tant el risc de rebrot (ara a 456) i la Rho7 (a 0,63.

Requisits sanitaris per aixecar les restriccions

Tot i aquesta tendència a la baixa, el president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, adverteix que “encara hi ha massa positius i malalts a l’hospital” i que per això cal no abaixar la guàrdia, ara que s’apropa un cap de setmana en què, per segona setmana consecutiva, s’aplicarà a tot Catalunya el confinament per municipis, vigent des de divendres a les 6 del matí i fins dilluns a les 6 del matí. Fàbrega també hi afegeix que, a escala nacional, encara hi ha també massa gent a les UCI i que en conjunt cal seguir reduint el nombre de contagis.

Pel que fa a l’aixecament de restriccions, des del Departament de Salut han assegurat que per arribar-hi cal complir a nivell català amb tres requisits: velocitat de contagi per sota d’1 (que ja s’ha aconseguit, atès que ara és a 0,96), que l’ocupació de llits d’UCI amb malalts Covid no superi els 300 (ara n’hi ha 489) i que es detecti menys de 1.000 contagis diaris. Aquest darrer objectiu és ara mateix el més preocupant, perquè ara se n’està diagnosticant uns 4.000 cada dia. Alhora, el risc de rebrot a Catalunya encara està a 747, tot i que ha seguit baixant aquests dies.

A favor de les “automostres” als instituts, però amb suport d’infermeria

D’altra banda, Jordi Fàbrega ha valorat positivament aquest dijous la previsió del Govern d’implantar les “automostres” als instituts de secundària, en substitució dels cribratges massius. Els professors es formaran per guiar els alumnes perquè puguin fer-se ells mateixos el frotis nasal. Fàbrega defensa que aquest nou sistema “és fàcil, fiable i sense risc” i fins i tot creu que pot arribar a ser clau per a la reobertura amb garanties de centres culturals i esportius o d’altres activitats socials, mitjançant la combinació d’automostra i test d’antígen.

Tot i això, el batlle urgellenc no està d’acord amb el fet que la responsabilitat l’hagin d’assumir els docents i creu que “ara és el moment d’aplicar el referent sanitari a les escoles (infermeria) que ho gestioni”. En aquest sentit, els sindicats d’ensenyament ja han reclamat que es faciliti als centres educatius el personal sanitari necessari per fer-ne la supervisió.