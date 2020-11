Andorra se suma a la celebració del Dia del Cuidador

Amb motiu del Dia del Cuidador, que se celebra aquest 5 de novembre, el Govern ha organitzat una campanya de sensibilització que enguany pren un caire digital a causa de la situació d’emergència sanitària del coronavirus SARS-CoV-2. Així doncs, amb l’elaboració i difusió –a través de les xarxes socials– d’un vídeo que mostra l’activitat que es fa als domicilis es vol reconèixer el valor de la tasca dels professionals dels diferents serveis d’atenció que actuen al país.

Es destaca, dins del pla d’acció governamental de l’Horitzó 23, la importància de l’eix d’acció de situar a les persones en el centre de les polítiques socials, tenint en compte que l’atenció domiciliària és la màxima expressió de l’atenció integral centrada en la persona.

A Andorra cada mes s’atenen més de 230 persones, tant des de l’àmbit públic com des del privat. Un fet que suposa més 5.100 hores de servei mensual mitjançant els més de 60 professionals que conformen els diferents equips d’atenció, tant privats com públics. Durant els mesos de pandèmia s’han atès, des dels diferents serveis, més de 15 persones amb COVID-19 positiu, donant suport, també, a les famílies que no ha pogut assumir la cura i atenció dels seus familiars.