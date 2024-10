El Saló del Videojoc Andorra Telecom torna al Prat del Roure del 8 al 10 de novembre

Presentació del Saló del Videojoc Andorra Telecom. Foto: Operadora

Arriba la catorzena edició del Saló del Videojoc Andorra Telecom, els dies 8, 9 i 10 de novembre i torna a la seva ubicació habitual, la Sala polivalent del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany. El saló té com a objectiu oferir diversió i noves experiències al voltant dels videojocs i la tecnològica als aficionats i a les famílies del país. Amb aquesta voluntat s’ha treballat i en aquesta edició el saló oferirà un ventall variat de novetats que s’espera gaudeixin d’una bona acollida entre els visitants.

Entre les novetats tecnològiques de les quals els assistents podran gaudir, destaca una experiència immersiva absolutament innovadora, les ulleres Apple Vision Pro. Les ulleres de realitat mixta d’Apple que han estat presentades com el sistema definitiu d’entreteniment i que han arribat per a transformar el mercat de la realitat virtual i augmentada.

Una altra novetat és la pista de Rocket League, de 12 m x 10 m, que es juga amb radiocontrol, i que combina el futbol amb els vehicles. Una activitat que permetrà viure en directe competicions molt emocionants i espectaculars.

Com és habitual, el saló presentarà totes les novetats en videojocs, amb zones de realitat virtual, PC, de ball, de videojocs col·laboratius, amb més interacció a l’escenari, amb retransmissions en directe per un comentarista professional de tots els tornejos, més d’onze tornejos, i quinze premis que esperen als aficionats andorrans.

Aquest 2024 ha mort el creador de la immortal sèrie Bola de Drac, el mangaka japonès, Akira Toriyama. Des del saló del videojoc es vol retre homenatge al genial creador i, per això, s’ha preparat una exposició de 18 panells que s’espera ajudin a conèixer una mica més a Toriyama i la seva obra.

Una iniciativa que es comença a desenvolupar en aquesta edició, està relacionada amb l’accessibilitat. Des d’Andorra Telecom i amb la col·laboració de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell i de les associacions especialitzades del país, s’està treballant per a adequar l’entorn i les activitats a les persones amb discapacitat. S’està desenvolupant un projecte que haurà de permetre, en pròximes edicions, oferir un saló accessible per a tothom. Entre les accions que s’han començat a desenvolupar aquesta edició hi ha una formació en “bon tracte” que rebrà tot el personal que treballarà al saló; un passamà de lectura fàcil i s’habilitarà una zona de descans.

Aquestes accions seran avaluades per persones amb discapacitat de la Fundació, especialment formades, així com per usuaris de les associacions ASDA (Associació de Síndrome de Down d’Andorra), AMIDA (Associació de persones amb diversitat funcional d’Andorra), AUTEA (Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra) i ADVAA (Associació de Discapacitats Visuals i Auditius d’Andorra).

La palanca de Responsabilitat Social Corporativa de la companyia, el benestar digital, estarà un any més present al saló. Si fa uns anys va ser el compliment rigorós del PEGI (classificació dels videojocs per edats), en aquesta edició s’hi suma el control del temps estimat de joc i la divulgació de les campanyes “Un mòbil, un pacte” i del producte “Internet Protegit” entre els visitants del saló.

I com ja va sent habitual el saló suma col·laboradors, com la Universitat d’Andorra que serà present amb un dels prototips de videojoc que va resultar guanyador de la formació desenvolupada per la Universitat i Andorra Telecom el passat mes de febrer. L’Automòbil Club d’Andorra participarà en aquesta edició aportant marxandatge i pilots a la competició Gran Turismo 7 i l’Open FabLab presentant als visitants la tecnologia 3D.

Tot això s’ha explicat aquest dimecres a la presentació del saló als mitjans de comunicació i que ha comptat amb la presència del director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal i del cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa.

Jordi Nadal ha agraït al comú escaldenc la cessió un any més de les instal·lacions de la Sala del Prat del Roure, així com a l’Automòbil Club d’Andorra, a la Fundació Nostra Senyora de Meritxell, a la Universitat d’Andorra i al FabLab, la seva col·laboració per a fer un saló més atractiu per a tots els aficionats i visitants.

Per la seva banda, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, ha celebrat que un any més el saló continuï presentant novetats tecnològiques i que ampliï activitats vinculades amb la cultura i l’oci, valorant especialment l’aposta del saló per la inclusió.

Tota la informació del saló, tornejos, zones i horaris es poden trobar a la web andorratelecom.com.