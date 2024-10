La nova fase informativa i imatge renovada de l’Acord d’associació s’estrenarà durant la Fira d’Andorra la Vella

Treballs en l’estand destinat a l’Acord d’associació (SFGA)

Coincidint amb la Fira d’Andorra la Vella, aquest proper divendres, dia 25 d’octubre, es dona el tret de sortida de la fase informativa de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea que té per objectiu difondre el contingut del text i promoure la participació en la consulta ciutadana de caràcter vinculant sobre el projecte europeu.

Durant la fira s’estrenarà la nova imatge de les accions de comunicació, que giraran al voltant d’un cub per a significar que aquest projecte té diferents dimensions, es pot veure des de diferents perspectives i hi tenen cabuda diferents opinions. L’eix central de l’estand serà, doncs, un cub interactiu format per pantalles amb continguts diferents: tres d’informatius i un d’entreteniment destinat als infants. L’estand dedicat a informar sobre l’Acord d’associació disposarà de dos espais més: un destinat a acollir esdeveniments i tallers, i un darrer espai on l’equip de la secretaria d’Estat estarà a disposició per a respondre les consultes de la ciutadania.

Pel que fa al cub interactiu, a banda de la cara destinada a entretenir els infants, també disposa de dos cares informatives que ofereixen missatges molt breus i que busquen promoure que les persones s’hi atansin i s’informin. La darrera cara està protagonitzada per un assistent d’intel·ligència artificial que dona resposta a tots els dubtes que es plantegin sobre l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Per a respondre, aquesta intel·ligència artificial utilitza el text de l’Acord, els estudis d’impacte que s’han efectuat fins al moment i altres documents informatius oficials. Els usuaris poden formular qualsevol pregunta i la intel·ligència està entrenada per a oferir informació de manera clara i rigorosa en base a la documentació que hi conté.

Aquest cub estarà accessible a la ciutadana des de divendres i fins a la consulta. A partir de la setmana vinent s’instal·larà al vestíbul de l’edifici administratiu del Govern amb tots els continguts excepte la proposta infantil.

En paral·lel, aquest divendres també s’estrena la nova web informativa del projecte (www.andorraue.ad), amb una estructura molt més clara, un nou disseny i nous materials informatius.





Tres dies d’activitats didàctiques per a tots els públics

Durant els tres dies de la Fira d’Andorra la Vella, l’estand de l’Acord d’associació oferirà un programa d’activitats divers pensat per a tots els públics. Així doncs, a banda del cub interactiu, també hi haurà les actuacions de Quelcom amb els humoristes del país Ivan Lira i Miki Legendario (divendres i dissabte a les 19 h) i s’enregistrarà un nou episodi del podcast d’El Safreig, conduït per Maria Solsona, Laia Tarifa i Dani Abreu i adreçat al públic més jove (dissabte a les 12.30 h).

Durant tot el cap de setmana, a més, (el divendres a les 17.30 h, el dissabte a les 11.30 i les 17.30 h, i el diumenge a les 11.30 i a les 17.30 h), els assistents que hi vulguin participar podran posar a prova els seus coneixements sobre l’Acord al TestAcord, un concurs de preguntes i respostes conduït pels Quelcom i amb un premi final; mentre que els més menuts també tindran el seu espai amb un taller per a aprendre a fer cubs de Rubik (dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 i a les 18 h).