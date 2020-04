El SAAS necessita una dotzena de professionals per alleugerir la tensió a la unitat de cures intensives, al Cedre i a medicina interna per atendre els malalts de Covid-19. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en aquests llocs els professionals sanitaris estan en una situació d’estrès i fent més hores, per la qual cosa disposar de “10 o 12 persones ens aniria molt bé en aquestes àrees”.

El titular de Salut ho ha explicat en la seva compareixença per fer balanç de la situació de l’emergència sanitària originada pel coronavirus. Martínez Benazet ha afirmat que “no tenim un col·lapse a nivell de professionals” però sí que aniria molt bé disposar d’un reforç.

Modificant el protocol per a la reincorporació de professionals sanitaris

És de preveure que aviat se solucioni aquesta tensió amb la reincorporació de professionals que han hagut de ser apartats del servei, bé per malaltia o bé per ser contacte d’algun cas confirmat. També ajudarà la incorporació dels professionals cubans, que ara mateix estan en aïllament. En aquest punt, el ministre de Salut ha explicat que s’està treballant en l’adaptació del protocol per agilitar aquesta reincorporació de professionals sanitaris sense haver d’esperar els 15 dies de quarantena i sotmesos a determinacions PCR negatives per la Covid-19.