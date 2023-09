El Raonador demana determinació per a encarar el problema de l’habitatge

Marc Vila, al centre de la foto, durant la seva intervenció (Raonador del Ciutadà)

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, ha comparegut aquest matí de dimecres, 20 de setembre, davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per a fer la presentació de l’informe corresponent a l’any 2022, on es constata que la situació de l’habitatge s’agreuja.

Marc Vila -en la darrera compareixença del seu mandat com a Raonador del Ciutadà- ha destacat que un de cada tres expedients del 2022 està vinculat a la problemàtica de l’habitatge, el que consolida la institució com un referent per a la ciutadania a l’hora de defensar els seus drets en aquesta matèria, i ja ha avançat que aquest percentatge creix durant el 2023, ja que -hores d’ara- un de cada dos expedients tracta sobre aquesta qüestió.

En aquest sentit, l’enquesta sobre l’habitatge impulsat el 2020 permet veure l’evolució de la problemàtica, que cada cop afecta capes més àmplies de la societat.

A data d’avui, durant el 2023, el gruix de les consultes relacionades amb habitatge (57,8%) han estat fetes per andorrans i/o persones que fa més de vint anys que viuen al país. Per nacionalitats són majoria espanyols (26,7%), andorrans (24,4%) i portuguesos (22,2%).

El gruix de les persones (78,6,7%), que responen l’enquesta sobre habitatge (90 respostes sobre 123 casos) no reben cap ajut social. Un 21% rep ajuts (respecte el 10% del 2021), i en el 17% dels casos, les persones afectades reben una prestació vinculada a l’habitatge, el que denota una precarització general de les persones afectades per aquesta qüestió.

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, insisteix – una vegada més- en la necessitat de mantenir la congelació dels preus dels lloguers fins que es comencin a percebre els efectes d’altres mesures estructurals, com ara la construcció d’habitatge social.





Canvis en la llei del Raonador

Marc Vila demana implementar les recomanacions del comitè de Venècia per a garantir una elecció del Raonador més oberta i transparent.

Seguint les recomanacions de la Comissió de Venècia i els Principis de París, Vila considera que la normativa de la Institució ha de regular millor el nomenament i la destitució del raonador del ciutadà i que els processos de nomenament han de ser més “oberts, clars i coherents” per a garantir la transparència del procés i la igualtat d’oportunitats.

Així mateix, i per tal d’alinear la llei andorrana amb els estàndards internacionals -i en línia amb la Comissió de Venècia- recomana que la llei del Raonador del Ciutadà estableixi que aquest “tingui el grau adequat, tingui més competències i estigui dotat dels recursos humans i materials suficients.”





Altres recomanacions

Arran el resum d’activitat del 2022, Vila també ha volgut fer tot un seguit de recomanacions envers temes com la lentitud en la resposta de l’administració general o les demandes en relació a la CASS i altres organismes oficials.

Per aquest motiu demana més celeritat en les respostes a la ciutadania en tràmits administratius, ja que s’ha constatat que el retorn d’avançaments de determinats tributs i pagaments comunals és especialment feixuc i lent en algunes administracions, com és el cas dels comuns d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria, que sovint triguen més del raonable a respondre.

Vila també ha remarcat que cal una atenció més acurada amb les persones que tenen dificultats per a accedir a serveis i/o tràmits digitals, ja que hi ha ciutadans grans o amb diversitat funcional que tenen problemes per a fer determinades gestions.

Finalment, ha volgut cridar l’atenció sobre l’actitud d’alguns treballadors públics, que no faciliten la informació requerida per la Institució. És el cas d’un saig que es nega sistemàticament a facilitar informació.