L’atenció primària del Pirineu es reuneix a la Seu

Professionals de l’atenció primària del Pirineu reunits a la Seu (Govern.cat)

El Centre Cultural de les Monges de la Seu d’Urgell ha acollit aquest matí de dimecres la Jornada SumaSalut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, en la qual han participat una quarantena de professionals de l’atenció primària i comunitària del territori. Es tracta de la sisena jornada d’aquest tipus que s’ha organitzat aquest any a Catalunya amb l’objectiu de promoure un estil de vida saludable des de l’atenció primària.

El programa SumaSalut, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), té com a objectiu la implementació coordinada i amb un enfocament integrador, a l’atenció primària i comunitària, dels programes Beveu Menys, Atenció Primària sense Fum, Activitat Física Saludable i Alimentació Saludable. Uns programes en els quals Catalunya treballa des de fa més de vint anys de la mà de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

La jornada ha reunit els professionals implicats en els diferents programes de promoció d’estils de vida saludable a fi de compartir experiències en la tasca d’evitar malalties no transmissibles (MNT), incidint en la importància de la prevenció dels factors de risc com el tabaquisme, el consum d’alcohol, la inactivitat física i en la promoció de la salut a través de la mateixa atenció primària. Les trobades són una oportunitat per a informar de les novetats del programa i que els referents puguin fer xarxa i crear sinergies per a impulsar la prevenció i promoció de la salut en els seus equips, així com per a identificar quines necessitats tenen en aquest àmbit.

La sessió ha arrencat amb la intervenció del gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, que ha destacat “l’important pes que la prevenció juga en el Pla de salut 2021-2025 de la regió sanitària, que inclou un eix específic enfocat en la salut i el benestar des de la infància fins a la vellesa, amb objectius concrets per a promoure l’activitat física i l’alimentació saludable en la població, l’envelliment saludable o la prevenció del consum de drogues i les addiccions.” I en aquest sentit, Abrantes ha remarcat que “tot el sistema sanitari és responsable d’aquesta tasca de prevenció, que s’ha de treballar d’una forma integrada”.

Per la seva banda, la subdirectora a Lleida i Alt Pirineu i Aran de l’ASPCAT, Mercè Bieto, ha explicat que “des de l’Agència de Salut Pública es fomenta el treball transversal entre tots els agents del territori per tal d’enfortir i potenciar les accions de promoció de la salut i prevenció de la malaltia en la població”. Així mateix, ha posat de relleu el treball conjunt entre l’equip de SumaSalut i el Servei de Promoció de l’ASPCAT en l’organització de la jornada.

Durant la sessió s’han presentat les novetats del programa i s’ha portat a terme una dinàmica participava on s’ha pogut reflexionar sobre la implementació del SumaSalut: sobre la formació en intervenció breu a l’equip d’atenció primària, per a ajudar a les persones a incrementar l’activitat física, a deixar de fumar i a reduir o abandonar el consum d’alcohol; i sobre els dies mundials o setmanes específiques. Per a finalitzar el simposi, els assistents han rebut un taller per a millorar les competències en comunicació.

Els indicadors dels programes que conformen el SumaSalut, durant l’any 2023, a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran s’han situat per sobre la mitjana de Catalunya, concretament, el cribratge de consum de risc d’alcohol es va situar al 45,24€% (44,83% a Catalunya), la cessació tabàquica ha estat del 6,84% (5,70 a Catalunya) i la millora de l’activitat física en pacients insuficientment actius amb factor de risc cardiovascular al 32,1% (31,2 a Catalunya).

Aquest any, el programa SumaSalut, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ha rebut el reconeixement de l’OMS com a ‘bona pràctica’ en el marc del projecte internacional BRIEF de polítiques d’intervenció breu, pels bons resultats i procediments d’actuació.