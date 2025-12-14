El Raonador del Ciutadà reforça la proximitat amb una nova ronda de visites a les parròquies

Amb la voluntat d’acostar la institució a la ciutadania i facilitar l’accés als seus serveis, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, durà a terme una nova ronda de visites a les parròquies, des d’aquest dilluns, i al llard de la setmana del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa “El Raonador més a prop”. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de continuar avançant cap a una administració més propera, accessible i arrelada al territori, que permeti a les persones fer arribar les seves consultes, queixes o suggeriments sense haver-se de desplaçar fora de la seva parròquia.
Les trobades tindran lloc en espais comunals cedits pels comuns, fet que permet garantir un entorn proper i conegut per la ciutadania. L’objectiu és facilitar l’atenció directa i personalitzada, especialment per a aquelles persones que, per raons de mobilitat, horaris o distància, poden tenir dificultats per a accedir als serveis centralitzats.
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha destacat que “volem facilitar al màxim que la ciutadania pugui adreçar-se al Raonador sense barreres ni desplaçaments innecessaris, reforçant així la confiança i el contacte directe amb la institució”.
Cañada ha remarcat també que aquest model d’atenció descentralitzada permet conèixer de primera mà les problemàtiques específiques de cada parròquia i millorar la capacitat de resposta del Raonador del Ciutadà.
Calendari de visites:
Dilluns, 15 de desembre de 2025
- Sant Julià de Lòria, de 9.00 a 11.00 h (Vella Casa Comuna)
- Escaldes-Engordany, de 11.30 a 13.30 h (5è pis de la Casa Comuna)
Dimarts, 16 de desembre de 2025
- Ordino, de 9.00 a 11.00 h (Sala El Cim de la Casa de la Muntanya)
- La Massana, de 11.30 a 13.30 h (Sala de l’Indret)
Dimecres, 17 de desembre de 2025
- Encamp, de 8.15 a 10.00 h
- El Pas de la Casa, de 15.00 a 17.00 h
Dijous, 18 de desembre de 2025
- Canillo, de 17.00 a 19.00 h (Palau de Gel)
Per tal de garantir una millor organització de les trobades, millor concertar cita prèvia si és possible trucant al telèfon gratuït 18003030o bé al810585.