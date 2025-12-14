La Societat Andorrana de Ciències ens ofereix “Percepcions d’Andorra”

El passat dia 26 de novembre, la Societat Andorrana de Ciències (SAC) va presentar, a la Biblioteca Antoni Morell de la Massana, un petit tresor amb el títol de “Percepcions d’Andorra”, un llibre de bibliòfil, l’original del qual s’havia editat l’any 2013, escrit per part d’Antoni Morell (ACS) i el també jurista, Pere Fiquereda.
Compost de XV capítols, el llibre està prologat pel síndic general, Carles Ensenyat Reig, i l’epíleg està escrit per Nemesi Marquès, exrepresentant personal del copríncep episcopal.
En la introducció hom troba un fragment del poema “Els set vells. Les Flors del mal”, del poeta i traductor francès Charles Baudelaire (1821 – 1827).
D’aquesta reproducció tan especial de la SAC, s’ha de destacar la coberta de l’original de l’obra de bibliòfil que portava un relleu escultòric en marbre, obra de l’artista Rocayats i aquest original anava imprès amb paper fet a mà, mentre que l’estoig que protegia el text s’havia folrat amb tela d’enquadernar que, alhora, aportava la reproducció d’un passador en bronze del cinturó d’un uniforme tardo-romà procedent de Patrimoni Cultural d’Andorra.
En els quinze capítols del petit volum, hom descobreix la menció als Pariatges de 1278, i parla de les peculiaritats d’Andorra i la seva capacitat per a ser universals. De les seves arrels i de la nova arquitectura que respecta les tradicions tot fent camí.
També parla de l’Església i que la didàctica cristiana ha aportat la riquesa de la moral. En un dels capítols fa referencia a la paritat del coprincipat com a formula de mantenir la independència entre dos grans països.
S’apunta també a l’acolliment de refugiats de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial, i com els passadors amb noms i cognoms van ajudar en aquests grans conflictes exteriors.
Ja al capítol XI es fa referència a l’apertura de la carretera cap a la Seu d’Urgell-Andorra que va facilitar les comunicacions.
En el capítol XII es parla del català com a llengua oficial i els sistemes educatius que permeten una sana convivència entre nacionals i estrangers.
Finalment, s’ha de destacar que el llibre, ara reproduït, incorpora la traducció de tots els capítols, el pròleg i l’epíleg de l’original català a l’anglès i el txec per part de la filòloga Sárka Kupková.
I destacar que l’Antoni Morell Mora (ACS) va ser cofundador de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra, l’any 1995 i, alhora, va exercir de president durant uns quants anys en què va establir llaços de comunicació amb la celebració de Galeuska (Galicia – Euskadi i Catalunya).
El jurista, Antoni Morell, és autor de diversos llibres i va guanyar diferents premis literaris i, fins i tot, va ser reconegut com l’escriptor del mes en la programació de Catalunya, alhora que va propiciar diferents trobades amb l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, a la seu de l’Ateneu Barcelonès i també al Principat d’Andorra.
Ara, només ens cal recomanar aquest petit tresor que coincideix amb el cinquè aniversari de l’absència de l’Antoni Morell, i agrair a la SAC i a la Sindicatura aquesta proposta d’homenatge pòstum a l’autor i al seu coautor que han fet possible recuperar aquest també patrimoni literari d’Andorra. Gràcies.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i Secretària General de l’AEPA.