Escaldes inicia la instal·lació de la il·luminació dels ponts històrics de la parròquia

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana la instal·lació de la il·luminació dels ponts històrics de la parròquia, un projecte que millora la visibilitat i posa en valor el patrimoni escaldenc. El primer dels tres ponts en tenir la instal·lació ha estat el pont d’Engordany, que des d’aquesta setmana ja té la il·luminació en funcionament. Actualment ja s’està treballant amb les tasques al pont de la Tosca, que està previst que durant la setmana vinent ja estiguin finalitzades.
Tot i que els projectors ja funcionaran, l’enginyer responsable de la instal·lació —desplaçat des de França— farà l’ajustament final a mitjans de gener, per a garantir-ne l’optimització lumínica. El tercer i darrer punt d’actuació serà el pont dels Escalls, que rebrà el muntatge de la nova il·luminació durant la segona quinzena de gener, culminant així el desplegament del projecte.
Aquesta actuació forma part del conjunt d’iniciatives impulsades pel Comú per a reforçar el llegat patrimonial, preservar els elements històrics de la parròquia i continuar amb la línia de revitalització de la part alta d’Escaldes-Engordany. Cal recordar que les intervencions prèvies de rehabilitació dels tres ponts es van dur a terme conjuntament amb el Ministeri de Cultura, a través d’un conveni entre ambdues institucions per a preservar i posar en relleu el seu valor històric. El projecte de restauració, ja finalitzat, va tenir un cost de 488.000 euros, assumits a parts iguals pel Comú i pel Govern.