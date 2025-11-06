El Raonador del Ciutadà impulsa, a Andorra, un seminari per a reforçar la lluita contra el tràfic d’éssers humans

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit, aquest dijous, el Seminari sobre el tràfic d’éssers humans, organitzat pel Raonador del Ciutadà, amb l’objectiu de fomentar la reflexió, la sensibilització i la cooperació en la lluita contra una de les violacions més greus dels drets humans. L’acte s’ha iniciat amb la presentació de Xavier Cañada Bonaetxea, Raonador del Ciutadà, que ha donat la benvinguda a les autoritats, representants institucionals, professionals dels àmbits jurídic, policial, social i acadèmic, així com a membres d’organitzacions socials i ciutadans compromesos amb la defensa dels drets humans.
En la seva intervenció, Cañada ha recordat que “el tràfic d’éssers humans és una de les vulneracions més greus de la dignitat de les persones, un fenomen complex i global que ens interpel·la a tots i que exigeix una resposta coordinada, ferma i humana”.
El Raonador ha subratllat que el seminari s’emmarca en el compromís de la institució per a impulsar la conscienciació i la formació davant d’aquest repte, i per a promoure la cooperació entre institucions públiques, empreses i societat civil. Ha insistit que la lluita contra el tràfic no pot limitar-se a la repressió del delicte, sinó que ha d’incloure la prevenció, la detecció precoç i la protecció efectiva de les víctimes.
A més, ha destacat que la jornada compta amb “ponències d’alt nivell tècnic i professional que aporten visions complementàries i expertesa contrastada”, provinents de la Fiscalia, la Policia Nacional, la Creu Roja, la Defensoria de París i la Universitat d’Alcalà. Finalment, ha animat els assistents a fer del seminari un espai de diàleg i aprenentatge compartit, en què el coneixement es tradueixi en accions concretes per a una societat més justa i lliure d’explotació.
La primera ponència, titulada “Tràfic d’éssers humans. Fixació de conceptes jurídics”, ha anat a càrrec de Marta Villaverde Pereiras, fiscal adjunta de la Fiscalia General d’Andorra. Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Villaverde és membre de la xarxa iberoamericana de fiscals especialitzats en tràfic de persones (REDTRAM) i actualment desenvolupa una recerca sobre la protecció de les víctimes davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.
Fernando Guerrero García, comissari i cap de la Brigada Central de Tràfic d’Éssers Humans de la Policia Nacional espanyola, ha presentat la segona ponència: “Experiència espanyola en la detecció de tràfic d’éssers humans”. Llicenciat en Dret i en Ciències Policials, Guerrero compta amb una àmplia trajectòria en la lluita contra el crim organitzat i ha estat reconegut amb diverses condecoracions al mèrit policial i civil.
La tercera intervenció ha estat a càrrec de Rosa Flores Infante, referent de la Unitat de Tràfic de Persones de la Creu Roja Espanyola, sota el títol “Detecció i acompanyament de víctimes de tràfic d’éssers humans per a l’explotació laboral”. Diplomada en Treball Social i experta en migracions i tracta, Flores és una figura de referència en l’atenció integral a les víctimes i ha estat reconeguda pel diari El País com una de les 100 persones iberoamericanes més destacades en la defensa dels drets humans.
A continuació, Santiago Serrano, representant de la Defensoria de París, ha abordat el tema “Tràfic d’éssers humans a França”. Serrano, màster en Altos Estudios en Prácticas Sociales per la Sorbona, és mediador al Departament de la Seine Saint Denis i vicepresident de l’Associació Nacional Francesa de Mediadors. Ha exercit diversos càrrecs públics relacionats amb la prevenció de conductes de risc i la lluita contra la discriminació.
Finalment, el Alberto Jiménez-Piernas García, professor i investigador de la Universidad de Alcalá i fundador de la Plataforma de Negocio Responsable, ha tancat el bloc de ponències amb “Responsabilitat dels empresaris. Casos de bones pràctiques”. Doctor en Dret Europeu i expert en sostenibilitat corporativa, Jiménez-Piernas ha remarcat la necessitat que les empreses assumeixin un paper actiu en la prevenció del tràfic i l’explotació laboral.
Cloenda institucional
L’acte s’ha tancat amb la intervenció de Carles Ensenyat Reig, síndic general, que ha subratllat la importància d’impulsar la cooperació internacional i de consolidar Andorra com a espai de diàleg i sensibilització sobre els drets humans.
El seminari, adreçat a professionals dels sectors públic i privat, entitats socials, juristes i ciutadania en general, ha volgut consolidar-se com un espai de reflexió, aprenentatge i compromís col·lectiu en la lluita per una societat lliure d’explotació i més justa.